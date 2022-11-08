https://ria.ru/20221108/bespilotniki-1830023278.html

В Италии задержали партию БПЛА, якобы отправленных в Россию, сообщили СМИ

В Италии задержали партию БПЛА, якобы отправленных в Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2022

В Италии задержали партию БПЛА, якобы отправленных в Россию, сообщили СМИ

Власти итальянской области Калабрия заблокировали партию американских беспилотников, которые якобы предназначались для России, пишет газета la Repubblica. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:16

2022-11-08T17:16

2022-11-08T17:16

в мире

италия

россия

катар

министерство финансов рф (минфин россии)

gps

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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Власти итальянской области Калабрия заблокировали партию американских беспилотников, которые якобы предназначались для России, пишет газета la Repubblica.Груз попал в Италию в мае: как утверждает la Repubblica со ссылкой на следователей, российские власти "попытались импортировать военные комплектующие" из США через Италию. Речь идет о партии разведывательных аппаратов, которые попали в порт города Джоя-Тауро в нескольких контейнерах. Там они были заблокированы местной таможней и Финансовой гвардией, которая является силовым подразделением Минфина."Официально конечным пунктом назначения был Катар, где они должны были использоваться для проведения чемпионата мира по футболу. Но неясно, был ли Катар настоящим пунктом назначения, прежде чем партия была бы доставлена российским военным", - пишет la Repubblica. Газета строит предположения, что контейнеры, покинув итальянский порт, могли бы быть доставлены в Сирию с выключенными GPS-маячками, откуда их бы передали в Россию.Издание пишет, что американская сторона направила в Италию следственную группу для выяснения всех обстоятельств истории. Прибывшие в Италию американские оперативники в течение двух дней будут работать с прокуратурой города Пальми и Фингвардией. О ситуации проинформирован итальянский МИД.

https://ria.ru/20221028/shpionazh-1827530897.html

https://ria.ru/20221007/mikrochipy-1822309655.html

италия

россия

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, россия, катар, министерство финансов рф (минфин россии), gps