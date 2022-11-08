В Италии задержали партию БПЛА, якобы отправленных в Россию, сообщили СМИ
La Repubblica: в Калабрии задержали беспилотники из США, которые якобы везли в Россию
© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Власти итальянской области Калабрия заблокировали партию американских беспилотников, которые якобы предназначались для России, пишет газета la Repubblica.
Груз попал в Италию в мае: как утверждает la Repubblica со ссылкой на следователей, российские власти "попытались импортировать военные комплектующие" из США через Италию. Речь идет о партии разведывательных аппаратов, которые попали в порт города Джоя-Тауро в нескольких контейнерах. Там они были заблокированы местной таможней и Финансовой гвардией, которая является силовым подразделением Минфина.
"Официально конечным пунктом назначения был Катар, где они должны были использоваться для проведения чемпионата мира по футболу. Но неясно, был ли Катар настоящим пунктом назначения, прежде чем партия была бы доставлена российским военным", - пишет la Repubblica. Газета строит предположения, что контейнеры, покинув итальянский порт, могли бы быть доставлены в Сирию с выключенными GPS-маячками, откуда их бы передали в Россию.
Издание пишет, что американская сторона направила в Италию следственную группу для выяснения всех обстоятельств истории. Прибывшие в Италию американские оперативники в течение двух дней будут работать с прокуратурой города Пальми и Фингвардией. О ситуации проинформирован итальянский МИД.