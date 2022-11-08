https://ria.ru/20221108/berlin-1829968031.html

СМИ: жизненно важного ресурса в Берлине без света хватит на 36 часов

СМИ: жизненно важного ресурса в Берлине без света хватит на 36 часов - РИА Новости, 08.11.2022

СМИ: жизненно важного ресурса в Берлине без света хватит на 36 часов

Жители Берлина при возникновении перебоев с электричеством столкнутся с нехваткой питьевой воды уже через полтора дня, пишет Die Stimme Berlins. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:45

2022-11-08T14:45

2022-11-08T15:31

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Жители Берлина при возникновении перебоев с электричеством столкнутся с нехваткой питьевой воды уже через полтора дня, пишет Die Stimme Berlins.В то же время у горожан останется доступ к воде из колодцев. Согласно статистике, в Берлине их насчитывается 2079, из которых 1614 находятся в рабочем состоянии. При этом в статье отмечается, что такая вода не очищается должным образом.Издание порекомендовало при отключении электроэнергии наполнить ванны, раковины, ведра и канистры для гигиенических целей. Кроме того, жителям Берлина посоветовали иметь в доме по два литра питьевой воды в день на человека.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221030/aktivisty-1827945310.html

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берлин (город), москва, европа, жкх, в мире