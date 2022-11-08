https://ria.ru/20221108/bayden-1830088302.html

Пушков предрек уменьшение помощи Украине после победы республиканцев в США

Пушков предрек уменьшение помощи Украине после победы республиканцев в США - РИА Новости, 08.11.2022

Пушков предрек уменьшение помощи Украине после победы республиканцев в США

В случае победы республиканцев на выборах в конгресс США американскому президенту Джо Байдену будет сложнее согласовывать программы финансовой помощи Украине,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T21:43

2022-11-08T21:43

2022-11-08T21:44

выборы в конгресс сша

конгресс сша

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алексей пушков

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джо байден

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В случае победы республиканцев на выборах в конгресс США американскому президенту Джо Байдену будет сложнее согласовывать программы финансовой помощи Украине, заявил российский сенатор Алексей Пушков.Во вторник в США проходят выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.Пушков также предрек усиление политических атак республиканцев на "расточительную украинскую политику" администрации Байдена, что станет, по его словам, способом для ослабления популярности демократов в преддверии президентских выборов 2024 года. Таким образом, в уже сложившейся системе международных координат вокруг украинского кризиса может появиться новый, неблагоприятный для Киева фактор, считает сенатор.

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

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выборы в конгресс сша, конгресс сша, украина, сша, алексей пушков, в мире, джо байден