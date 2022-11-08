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Пушков предрек уменьшение помощи Украине после победы республиканцев в США - РИА Новости, 08.11.2022
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Пушков предрек уменьшение помощи Украине после победы республиканцев в США
Пушков предрек уменьшение помощи Украине после победы республиканцев в США - РИА Новости, 08.11.2022
Пушков предрек уменьшение помощи Украине после победы республиканцев в США
В случае победы республиканцев на выборах в конгресс США американскому президенту Джо Байдену будет сложнее согласовывать программы финансовой помощи Украине,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T21:43
2022-11-08T21:44
выборы в конгресс сша
конгресс сша
украина
сша
алексей пушков
в мире
джо байден
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В случае победы республиканцев на выборах в конгресс США американскому президенту Джо Байдену будет сложнее согласовывать программы финансовой помощи Украине, заявил российский сенатор Алексей Пушков.Во вторник в США проходят выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.Пушков также предрек усиление политических атак республиканцев на "расточительную украинскую политику" администрации Байдена, что станет, по его словам, способом для ослабления популярности демократов в преддверии президентских выборов 2024 года. Таким образом, в уже сложившейся системе международных координат вокруг украинского кризиса может появиться новый, неблагоприятный для Киева фактор, считает сенатор.
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выборы в конгресс сша, конгресс сша, украина, сша, алексей пушков, в мире, джо байден
Выборы в Конгресс США, Конгресс США, Украина, США, Алексей Пушков, В мире, Джо Байден
21:43 08.11.2022 (обновлено: 21:44 08.11.2022)
 
Пушков предрек уменьшение помощи Украине после победы республиканцев в США

Сенатор Пушков предрек уменьшение финансирования Украины после победы республиканцев в США

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В случае победы республиканцев на выборах в конгресс США американскому президенту Джо Байдену будет сложнее согласовывать программы финансовой помощи Украине, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Во вторник в США проходят выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.
"Победа республиканцев на выборах в конгресс США не приведет к революции в американской внешней политике и к прекращению поддержки Украины со стороны Вашингтона. Однако администрации Байдена будет сложнее проводить через конгресс программы финансовой помощи Киеву, а позиции американских критиков неограниченной помощи Украине заметно усилятся", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков также предрек усиление политических атак республиканцев на "расточительную украинскую политику" администрации Байдена, что станет, по его словам, способом для ослабления популярности демократов в преддверии президентских выборов 2024 года. Таким образом, в уже сложившейся системе международных координат вокруг украинского кризиса может появиться новый, неблагоприятный для Киева фактор, считает сенатор.
Избиратели во время голосования на выборах в конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 21:10
На выборах в США проигрывает Америка
 
Выборы в Конгресс СШАКонгресс СШАУкраинаСШААлексей ПушковВ миреДжо Байден
 
 
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