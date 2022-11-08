https://ria.ru/20221108/bayden-1829896169.html
WSJ назвала неожиданную угрозу США
WSJ назвала неожиданную угрозу США - РИА Новости, 08.11.2022
WSJ назвала неожиданную угрозу США
Джо Байден на посту президента США стал угрозой для американской демократии, написал в статье для газеты The Wall Street Journal обозреватель Джерард Бейкер. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:36
2022-11-08T11:36
2022-11-08T12:56
в мире
джо байден
митт ромни
нью-йорк (город)
сша
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Джо Байден на посту президента США стал угрозой для американской демократии, написал в статье для газеты The Wall Street Journal обозреватель Джерард Бейкер.Журналист указал на умение политика запугать избирателей во время предвыборных кампаний: в 2012 году он заявлял, что в случае победы республиканец Митт Ромни "снова посадит на цепь" чернокожих американцев."Джо Байден похож на мальчика, который кричит "волки". Или, возможно, он больше похож на троянскую жрицу Кассандру, наделенную пророческой мудростью, но трагически обреченную богами на недоверие. А может быть, он просто отчаянный и бессовестный политикан, уже не первый раз прядущий паутину, призванную напугать людей гнусными предсказаниями, чтобы они проголосовали за продление его собственной политической карьеры и продвижение идеологических целей его партии", — отметил Бейкер.По его мнению, главный аргумент сторонников партии Байдена о необходимости спасти демократию от республиканцев гиперболизирован и лицемерен.Демократическая партия нацелилась на демонтаж независимого конституционного суда, права штатов определять порядок выборов и проверки власти большинства в сенате, предположил Бейкер. Избиратели на промежуточных выборах в конгресс, вероятно, не оставят это без внимания."Избиратели, несомненно, вновь направят такое послание на этой неделе. Прислушаться к нему, а не отрицать его как незаконное или осуждать как антидемократическое, было бы хорошим способом начать восстановление американской демократии", — добавил автор статьи.В США во вторник пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора.
https://ria.ru/20221108/bayden-1829843648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, митт ромни, нью-йорк (город), сша
В мире, Джо Байден, Митт Ромни, Нью-Йорк (город), США
11:36 08.11.2022 (обновлено: 12:56 08.11.2022)
WSJ назвала неожиданную угрозу США
WSJ заявила, что президент США Байден и демократы разрушают американское мироустройство
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Джо Байден на посту президента США стал угрозой для американской демократии, написал в статье
для газеты The Wall Street Journal обозреватель Джерард Бейкер.
Журналист указал на умение политика запугать избирателей во время предвыборных кампаний: в 2012 году он заявлял, что в случае победы республиканец Митт Ромни
"снова посадит на цепь" чернокожих американцев.
"Джо Байден похож на мальчика, который кричит "волки". Или, возможно, он больше похож на троянскую жрицу Кассандру, наделенную пророческой мудростью, но трагически обреченную богами на недоверие. А может быть, он просто отчаянный и бессовестный политикан, уже не первый раз прядущий паутину, призванную напугать людей гнусными предсказаниями, чтобы они проголосовали за продление его собственной политической карьеры и продвижение идеологических целей его партии", — отметил Бейкер.
По его мнению, главный аргумент сторонников партии Байдена о необходимости спасти демократию от республиканцев гиперболизирован и лицемерен.
"Демократы охотно поддержали протесты, связанные с движением "Black Lives Matter" в 2020 году. Многие из них не осудили широко распространенное насилие, которое имело место во время многих манифестаций. Некоторые даже оказали риторическую и финансовую поддержку тем, кто совершал насилие", — высказался публицист.
Демократическая партия нацелилась на демонтаж независимого конституционного суда, права штатов определять порядок выборов и проверки власти большинства в сенате, предположил Бейкер. Избиратели на промежуточных выборах в конгресс, вероятно, не оставят это без внимания.
"Избиратели, несомненно, вновь направят такое послание на этой неделе. Прислушаться к нему, а не отрицать его как незаконное или осуждать как антидемократическое, было бы хорошим способом начать восстановление американской демократии", — добавил автор статьи.
В США
во вторник пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк
помимо прочего пройдут выборы губернатора.