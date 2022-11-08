https://ria.ru/20221108/banki-1829871476.html
Банковская система России выдержала шоки 2022 года, заявила Набиуллина
Банковская система России выдержала шоки 2022 года, заявила Набиуллина - РИА Новости, 08.11.2022
Банковская система России выдержала шоки 2022 года, заявила Набиуллина
Банковская система РФ хорошо выдержала шоки этого года и сохраняет потенциал для кредитования и запас прочности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:28
2022-11-08T10:28
2022-11-08T10:48
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Банковская система РФ хорошо выдержала шоки этого года и сохраняет потенциал для кредитования и запас прочности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Банковская система, несмотря на то, что именно на нее пришелся первый и самый мощный удар, хорошо выдержала шоки этого года, сохраняет потенциал для кредитования, запас прочности", - сказала Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы, на котором рассматривается проект "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.
https://ria.ru/20221108/vklady-1829841371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
10:28 08.11.2022 (обновлено: 10:48 08.11.2022)
Банковская система России выдержала шоки 2022 года, заявила Набиуллина
Набиуллина: банковская система России выдержала шоки 2022 года и сохраняет запас прочности