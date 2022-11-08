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Банковская система России выдержала шоки 2022 года, заявила Набиуллина - РИА Новости, 08.11.2022
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Банковская система России выдержала шоки 2022 года, заявила Набиуллина
Банковская система России выдержала шоки 2022 года, заявила Набиуллина - РИА Новости, 08.11.2022
Банковская система России выдержала шоки 2022 года, заявила Набиуллина
Банковская система РФ хорошо выдержала шоки этого года и сохраняет потенциал для кредитования и запас прочности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:28
2022-11-08T10:48
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Банковская система РФ хорошо выдержала шоки этого года и сохраняет потенциал для кредитования и запас прочности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Банковская система, несмотря на то, что именно на нее пришелся первый и самый мощный удар, хорошо выдержала шоки этого года, сохраняет потенциал для кредитования, запас прочности", - сказала Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы, на котором рассматривается проект "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
10:28 08.11.2022 (обновлено: 10:48 08.11.2022)
 
Банковская система России выдержала шоки 2022 года, заявила Набиуллина

Набиуллина: банковская система России выдержала шоки 2022 года и сохраняет запас прочности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Банковская система РФ хорошо выдержала шоки этого года и сохраняет потенциал для кредитования и запас прочности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Банковская система, несмотря на то, что именно на нее пришелся первый и самый мощный удар, хорошо выдержала шоки этого года, сохраняет потенциал для кредитования, запас прочности", - сказала Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы, на котором рассматривается проект "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.
Посетитель заходит в отделение банка Открытие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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ЭкономикаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
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