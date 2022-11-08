https://ria.ru/20221108/bank-1829877449.html

Альфа-банк опроверг информацию об общем сбое приложения и веб-банка

Альфа-банк опроверг информацию об общем сбое приложения и веб-банка - РИА Новости, 08.11.2022

Альфа-банк опроверг информацию об общем сбое приложения и веб-банка

Общего сбоя в работе мобильного приложения и веб-версии сайта Альфа-банка нет, трудности могут быть у отдельных клиентов за рубежом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:49

2022-11-08T10:49

2022-11-08T10:49

технологии

россия

альфа-банк

экономика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Общего сбоя в работе мобильного приложения и веб-версии сайта Альфа-банка нет, трудности могут быть у отдельных клиентов за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сбоя нет. Из-за технических работ у единичных клиентов временно не получается войти в приложение, если они за границей. Мы рекомендуем зайти позже еще раз либо зайти через VPN, подключив российский IP-адрес", - заявила пресс-служба.Ранее, в понедельник и во вторник, клиенты банка из разных регионов России, а также из ближнего зарубежья жаловались на сбои в работе приложения и веб-версии Альфа-банка, об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar.

https://ria.ru/20221107/etsb-1829548621.html

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технологии, россия, альфа-банк, экономика