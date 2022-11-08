https://ria.ru/20221108/bally-1829830761.html
Россиян предупредили, кто не может докупить пенсионные баллы
Россиян предупредили, кто не может докупить пенсионные баллы - РИА Новости, 08.11.2022
Россиян предупредили, кто не может докупить пенсионные баллы
Россиянам необходимо соблюсти несколько условий для получения пенсии, причем в ряде случаев недостающие стаж и баллы можно докупить, однако не всем доступа эта... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T01:16
2022-11-08T01:16
2022-11-08T08:27
общество
людмила иванова-швец
россия
торгово-промышленная палата рф
рэу имени г. в. плеханова
пенсионный фонд рф
пенсия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Россиянам необходимо соблюсти несколько условий для получения пенсии, причем в ряде случаев недостающие стаж и баллы можно докупить, однако не всем доступа эта опция, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП РФ " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Она пояснила, что если пенсия уже начислена, или человек добился ее максимального значения, то докупить "сверху" уже ничего нельзя.При этом эксперт напомнила, что пенсионные выплаты по старости положены при достижении пенсионного возраста, определенном трудовом стаже и нужном количестве пенсионных коэффициентов. При нехватке стажа или коэффициента граждане могут "доработать" до необходимых показателей или через пять лет получить социальную пенсию.Также есть вариант докупить стаж и пенсионные баллы, добавила Иванова-Швец. В этом случае необходимо обратиться лично с заявлением в ПФР. Россиянам доступна "покупка" не более половины страхового стажа, подчеркнула эксперт.
https://ria.ru/20221013/pensii-1823638775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, людмила иванова-швец, россия, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсионный фонд рф, пенсия
Общество, Людмила Иванова-Швец, Россия, Торгово-промышленная палата РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсионный фонд РФ, Пенсия
01:16 08.11.2022 (обновлено: 08:27 08.11.2022)
Россиян предупредили, кто не может докупить пенсионные баллы
Доцент РЭУ Иванова-Швец: докупить пенсионные баллы после начисления пенсии нельзя