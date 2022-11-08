Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили, кто не может докупить пенсионные баллы - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/bally-1829830761.html
Россиян предупредили, кто не может докупить пенсионные баллы
Россиян предупредили, кто не может докупить пенсионные баллы - РИА Новости, 08.11.2022
Россиян предупредили, кто не может докупить пенсионные баллы
Россиянам необходимо соблюсти несколько условий для получения пенсии, причем в ряде случаев недостающие стаж и баллы можно докупить, однако не всем доступа эта... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T01:16
2022-11-08T08:27
общество
людмила иванова-швец
россия
торгово-промышленная палата рф
рэу имени г. в. плеханова
пенсионный фонд рф
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779338480_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_13a38519f0cb0f794e66ba0565729e30.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Россиянам необходимо соблюсти несколько условий для получения пенсии, причем в ряде случаев недостающие стаж и баллы можно докупить, однако не всем доступа эта опция, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП РФ " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Она пояснила, что если пенсия уже начислена, или человек добился ее максимального значения, то докупить "сверху" уже ничего нельзя.При этом эксперт напомнила, что пенсионные выплаты по старости положены при достижении пенсионного возраста, определенном трудовом стаже и нужном количестве пенсионных коэффициентов. При нехватке стажа или коэффициента граждане могут "доработать" до необходимых показателей или через пять лет получить социальную пенсию.Также есть вариант докупить стаж и пенсионные баллы, добавила Иванова-Швец. В этом случае необходимо обратиться лично с заявлением в ПФР. Россиянам доступна "покупка" не более половины страхового стажа, подчеркнула эксперт.
https://ria.ru/20221013/pensii-1823638775.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779338480_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_7ffcd7c1244b24a7aea26eee3e520a63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, людмила иванова-швец, россия, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсионный фонд рф, пенсия
Общество, Людмила Иванова-Швец, Россия, Торгово-промышленная палата РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсионный фонд РФ, Пенсия
01:16 08.11.2022 (обновлено: 08:27 08.11.2022)
 
Россиян предупредили, кто не может докупить пенсионные баллы

Доцент РЭУ Иванова-Швец: докупить пенсионные баллы после начисления пенсии нельзя

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пенсионный фонд РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Россиянам необходимо соблюсти несколько условий для получения пенсии, причем в ряде случаев недостающие стаж и баллы можно докупить, однако не всем доступа эта опция, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП РФ " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Она пояснила, что если пенсия уже начислена, или человек добился ее максимального значения, то докупить "сверху" уже ничего нельзя.
При этом эксперт напомнила, что пенсионные выплаты по старости положены при достижении пенсионного возраста, определенном трудовом стаже и нужном количестве пенсионных коэффициентов. При нехватке стажа или коэффициента граждане могут "доработать" до необходимых показателей или через пять лет получить социальную пенсию.
Также есть вариант докупить стаж и пенсионные баллы, добавила Иванова-Швец. В этом случае необходимо обратиться лично с заявлением в ПФР. Россиянам доступна "покупка" не более половины страхового стажа, подчеркнула эксперт.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 11:47
Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют выше инфляции
 
ОбществоЛюдмила Иванова-ШвецРоссияТоргово-промышленная палата РФРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсионный фонд РФПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала