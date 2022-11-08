https://ria.ru/20221108/babaeva-1830009652.html
В Москве похоронили журналистку Светлану Бабаеву
В Москве похоронили журналистку Светлану Бабаеву - РИА Новости, 08.11.2022
В Москве похоронили журналистку Светлану Бабаеву
Руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлану Бабаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:38
2022-11-08T16:38
2022-11-08T16:38
медиа - общество
миа "россия сегодня"
светлана бабаева
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлану Бабаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.Во вторник прощание с журналисткой приходило в траурном зале Троекуровского кладбища.На церемонии прощания присутствовали представители администрации президента России, официальный представитель МИД России Мария Захарова, бывший руководитель администрации президента России Александр Волошин, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист, экс-главный редактор "Московских новостей" Владимир Гуревич.Также на церемонии присутствовали отец и муж журналистки.Ранее сообщалось, что Светлана Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. В ряде СМИ появилась информация о том, что пуля, выпущенная самой Светланой, отрикошетила в неё.Во время прощальной речи муж журналистки Евгений Двоскин сказал, что Светлана погибла в результате выстрела другого человека, а не самой Светланы, как утверждалось в СМИ. Он ещё раз подчеркнул, что это был не самострел и не ошибка Светланы. Как сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования, отрикошетившая шальная пуля попала журналистке в голову в тот момент, когда Светлана находилась в положении лёжа, выполняя упражнение по военно-спортивной стрельбе.Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США.В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
https://ria.ru/20221108/babaeva-1829965310.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221108/zakharova-1829996142.html
https://ria.ru/20221028/babaeva-1827669534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, миа "россия сегодня", светлана бабаева, москва
Медиа - Общество, МИА "Россия сегодня", Светлана Бабаева, Москва
В Москве похоронили журналистку Светлану Бабаеву
На Троекуровском кладбище в Москве похоронили журналистку Светлану Бабаеву
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлану Бабаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Во вторник прощание с журналисткой приходило в траурном зале Троекуровского кладбища.
На церемонии прощания присутствовали представители администрации президента России
, официальный представитель МИД России Мария Захарова
, бывший руководитель администрации президента России Александр Волошин
, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
, главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян
, журналист, экс-главный редактор "Московских новостей" Владимир Гуревич.
Также на церемонии присутствовали отец и муж журналистки.
Ранее сообщалось, что Светлана Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. В ряде СМИ появилась информация о том, что пуля, выпущенная самой Светланой, отрикошетила в неё.
Во время прощальной речи муж журналистки Евгений Двоскин сказал, что Светлана погибла в результате выстрела другого человека, а не самой Светланы, как утверждалось в СМИ. Он ещё раз подчеркнул, что это был не самострел и не ошибка Светланы. Как сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования, отрикошетившая шальная пуля попала журналистке в голову в тот момент, когда Светлана находилась в положении лёжа, выполняя упражнение по военно-спортивной стрельбе.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов
, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров
и многие другие.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании
. После возвращения из Лондона
работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль
".
В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США
.
В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".
Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе
.