Рейтинг@Mail.ru
Муж Бабаевой заявил, что журналистка погибла от выстрела другого человека - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/babaeva-1829965310.html
Муж Бабаевой заявил, что журналистка погибла от выстрела другого человека
Муж Бабаевой заявил, что журналистка погибла от выстрела другого человека - РИА Новости, 08.11.2022
Муж Бабаевой заявил, что журналистка погибла от выстрела другого человека
Руководитель симферопольского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла от отрикошетившей пули, выпущенной другим человеком, рассказал РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:42
2022-11-08T17:19
светлана бабаева
общество
республика крым
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829963237_0:113:867:601_1920x0_80_0_0_e630f38413b281d94b8b4f5f173c155b.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Руководитель симферопольского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла от отрикошетившей пули, выпущенной другим человеком, рассказал муж журналистки Евгений Двоскин во время церемонии прощания.Двоскин подчеркнул, что это был не самострел и не ошибка Светланы. Таким образом он опроверг публикации в некоторых СМИ о том, что к смерти привел рикошет пули, выпущенной самой журналисткой.Бабаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.На церемонии прощания также присутствовали отец журналистки, представители администрации президента России, экс-глава АП Александр Волошин, официальный представитель МИД Мария Захарова, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян, бывший главный редактор "Московских новостей" Владимир Гуревич.Бабаева погибла 28 октября на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.Соболезнования выразили коллеги Светланы из многих СМИ, глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости", в отделе экономики, затем в газете "Известия", в отделе политики.С 2004 по 2006 год руководила представительством РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 годах была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США, в 2012-2013 годах — заместителем руководителя объединенной редакции "Московские новости".Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ru". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
https://ria.ru/20221108/babaeva-1829962686.html
https://ria.ru/20221103/babaeva-1828967598.html
https://ria.ru/20221028/babaeva-1827669534.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829963237_0:49:867:700_1920x0_80_0_0_7e1107f5a11a16b320953d1434c3076f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана бабаева, общество, республика крым, миа "россия сегодня"
Светлана Бабаева, Общество, Республика Крым, МИА "Россия сегодня"
14:42 08.11.2022 (обновлено: 17:19 08.11.2022)
 
Муж Бабаевой заявил, что журналистка погибла от выстрела другого человека

Муж Бабаевой заявил, что она погибла от отрикошетившей пули, выпущенной другим человеком

© Фото из личного архиваСветлана Бабаева
Светлана Бабаева
© Фото из личного архива
Светлана Бабаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Руководитель симферопольского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла от отрикошетившей пули, выпущенной другим человеком, рассказал муж журналистки Евгений Двоскин во время церемонии прощания.

"Поскольку не все здесь в курсе, что произошло, два слова. Пишется в интернете, скажем, разное пишется, но могу сказать: это была не ее ошибка, стреляла не она, стрелял другой человек. Одного из этих мы уже нашли, сейчас через некоторое время, дай бог, найдем непосредственно стрелка", — сказал он.

Двоскин подчеркнул, что это был не самострел и не ошибка Светланы. Таким образом он опроверг публикации в некоторых СМИ о том, что к смерти привел рикошет пули, выпущенной самой журналисткой.
Бабаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 14:36
Захарова отметила уникальность погибшей журналистки Бабаевой
На церемонии прощания также присутствовали отец журналистки, представители администрации президента России, экс-глава АП Александр Волошин, официальный представитель МИД Мария Захарова, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян, бывший главный редактор "Московских новостей" Владимир Гуревич.
Бабаева погибла 28 октября на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.
Соболезнования выразили коллеги Светланы из многих СМИ, глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.
Церемония прощания с журналисткой Светланой Бабаевой в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 14:00
В Крыму простились с журналисткой Светланой Бабаевой
Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости", в отделе экономики, затем в газете "Известия", в отделе политики.
С 2004 по 2006 год руководила представительством РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".
В 2008-2012 годах была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США, в 2012-2013 годах — заместителем руководителя объединенной редакции "Московские новости".
Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ru". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 20:53Специальная военная операция на Украине
"Газета.ru" и МИЦ "Известия" выразили соболезнования из-за гибели Бабаевой
 
Светлана БабаеваОбществоРеспублика КрымМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала