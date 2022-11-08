https://ria.ru/20221108/babaeva-1829965310.html

Муж Бабаевой заявил, что журналистка погибла от выстрела другого человека

Муж Бабаевой заявил, что журналистка погибла от выстрела другого человека - РИА Новости, 08.11.2022

Муж Бабаевой заявил, что журналистка погибла от выстрела другого человека

Руководитель симферопольского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла от отрикошетившей пули, выпущенной другим человеком, рассказал РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:42

2022-11-08T14:42

2022-11-08T17:19

светлана бабаева

общество

республика крым

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Руководитель симферопольского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла от отрикошетившей пули, выпущенной другим человеком, рассказал муж журналистки Евгений Двоскин во время церемонии прощания.Двоскин подчеркнул, что это был не самострел и не ошибка Светланы. Таким образом он опроверг публикации в некоторых СМИ о том, что к смерти привел рикошет пули, выпущенной самой журналисткой.Бабаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.На церемонии прощания также присутствовали отец журналистки, представители администрации президента России, экс-глава АП Александр Волошин, официальный представитель МИД Мария Захарова, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян, бывший главный редактор "Московских новостей" Владимир Гуревич.Бабаева погибла 28 октября на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.Соболезнования выразили коллеги Светланы из многих СМИ, глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости", в отделе экономики, затем в газете "Известия", в отделе политики.С 2004 по 2006 год руководила представительством РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 годах была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США, в 2012-2013 годах — заместителем руководителя объединенной редакции "Московские новости".Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ru". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

https://ria.ru/20221108/babaeva-1829962686.html

https://ria.ru/20221103/babaeva-1828967598.html

https://ria.ru/20221028/babaeva-1827669534.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

светлана бабаева, общество, республика крым, миа "россия сегодня"