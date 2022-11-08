https://ria.ru/20221108/babaeva-1829962686.html

Захарова отметила уникальность погибшей журналистки Бабаевой

Захарова отметила уникальность погибшей журналистки Бабаевой - РИА Новости, 08.11.2022

Захарова отметила уникальность погибшей журналистки Бабаевой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла свои соболезнования в связи с гибелью журналистки, руководителя крымского представительства... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:36

2022-11-08T14:36

2022-11-08T15:12

миа "россия сегодня"

мария захарова

россия

светлана бабаева

медиа

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла свои соболезнования в связи с гибелью журналистки, руководителя крымского представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, отметив, что она "естественно излучала свободу"."Я не знаю, как это может быть, что тебя не может быть. Ты всегда будешь с нами. Твой образ уникальный. Ты удивительным образом естественно излучала свободу. Мы столько об этом говорим, как-то ее трактуем. А ты ей жила. Внутренним ощущением свободы. Об этом и сказал Сергей Викторович Лавров в своем к тебе обращении", - сказала она на церемонии прощания с журналисткой на Троекуровском кладбище в Москве."Сказать, что потрясены - ничего не сказать. Мы тебя очень любим, и я тебя ещё люблю за то, что ты своей жизнью, своей судьбой уже навечно привила это ощущение свободы. Пусть неправильное, пусть свое собственное. Абсолютно не в каком-то ощущении противопоставления или протеста, а просто внутреннее ощущение свободы", - добавила Захарова.Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. В минувший четверг прошла церемония прощания со Светланой в Симферополе.Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США.В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

https://ria.ru/20221108/proschanie-1829936513.html

https://ria.ru/20221028/babaeva-1827669534.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

миа "россия сегодня", мария захарова, россия, светлана бабаева, медиа