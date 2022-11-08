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В России снизилось число угонов автомобилей - РИА Новости, 08.11.2022
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В России снизилось число угонов автомобилей
В России снизилось число угонов автомобилей - РИА Новости, 08.11.2022
В России снизилось число угонов автомобилей
Число автоугонов в России снижается - с начала 2022 года их зафиксировано почти в два раза меньше, чем за весь 2021 год, это произошло вопреки ожиданиям их... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:44
2022-11-08T17:44
авто
сергей ефремов
россия
hyundai genesis
kia rio
всероссийский союз страховщиков
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Число автоугонов в России снижается - с начала 2022 года их зафиксировано почти в два раза меньше, чем за весь 2021 год, это произошло вопреки ожиданиям их роста, сказал на конференции "Барьер-2022. Противодействие страховому мошенничеству" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов."Хотя те модели транспортных средств, которые указаны в таблице сравнения в 2021 год и 2022 год – все те же транспортные средства угоняются – Hyundai, Kia и отечественные автомобили, но тем не менее график нам показывает, что количество угонов снижается", - добавил вице-президент ВСС.Как следует из презентации к выступлению, за весь 2021 год в БСИ зарегистрировано 1531 заявление об угоне автомобилей в РФ, а за 10 месяцев 2022 года – 746 заявлений. Там же указывается, что в январе текущего года было зафиксировано 65 угонов, в феврале 113, в марте – 73, в апреле – 85, в мае – 70, с июня по сентябрь число заявлений в месяц изменилось с 60 до 78, а в октябре было зарегистрировано 48 заявлений."Вроде бы, логически, с учетом нехватки запчастей должны быть кражи с целью разбора, но, слава богу, этого пока не происходит. И мы надеемся, эта ситуация, которая ограничивает вывоз транспортных средств за пределы Российской Федерации, как раз и позволяет удерживать угоны на том уровне, чтобы они не росли", - резюмировал он.
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авто, сергей ефремов, россия, hyundai genesis, kia rio, всероссийский союз страховщиков
Авто, Сергей Ефремов, Россия, Hyundai Genesis, Kia Rio, Всероссийский союз страховщиков
17:44 08.11.2022
 
В России снизилось число угонов автомобилей

ВСС: за десять месяцев в России совершено автоугонов почти вдвое меньше, чем за 2021 год

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкАвтоугонщик
Автоугонщик - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Число автоугонов в России снижается - с начала 2022 года их зафиксировано почти в два раза меньше, чем за весь 2021 год, это произошло вопреки ожиданиям их роста, сказал на конференции "Барьер-2022. Противодействие страховому мошенничеству" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.
"Количество зарегистрированных в Бюро страховых историй (БСИ) заявлений об угоне. Последнее время, вы обратили внимание, средства массовой информации постоянно пытаются раздернуть ситуацию и показать, что вот-вот сейчас должен наступить рост количества угонов… Но реально угоны не зашкаливают. Если мы посмотрим ситуацию в 2021 году и в 2022 году количество угонов уменьшилось в два раза – это хорошая ситуация, и мы понимаем, почему это происходит", - отметил он.
"Хотя те модели транспортных средств, которые указаны в таблице сравнения в 2021 год и 2022 год – все те же транспортные средства угоняются – Hyundai, Kia и отечественные автомобили, но тем не менее график нам показывает, что количество угонов снижается", - добавил вице-президент ВСС.
Как следует из презентации к выступлению, за весь 2021 год в БСИ зарегистрировано 1531 заявление об угоне автомобилей в РФ, а за 10 месяцев 2022 года – 746 заявлений. Там же указывается, что в январе текущего года было зафиксировано 65 угонов, в феврале 113, в марте – 73, в апреле – 85, в мае – 70, с июня по сентябрь число заявлений в месяц изменилось с 60 до 78, а в октябре было зарегистрировано 48 заявлений.
"Вроде бы, логически, с учетом нехватки запчастей должны быть кражи с целью разбора, но, слава богу, этого пока не происходит. И мы надеемся, эта ситуация, которая ограничивает вывоз транспортных средств за пределы Российской Федерации, как раз и позволяет удерживать угоны на том уровне, чтобы они не росли", - резюмировал он.
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АвтоСергей ЕфремовРоссияHyundai GenesisKia RioВсероссийский союз страховщиков
 
 
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