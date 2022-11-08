https://ria.ru/20221108/avtougony-1830030972.html

В России снизилось число угонов автомобилей

В России снизилось число угонов автомобилей - РИА Новости, 08.11.2022

В России снизилось число угонов автомобилей

Число автоугонов в России снижается - с начала 2022 года их зафиксировано почти в два раза меньше, чем за весь 2021 год, это произошло вопреки ожиданиям их... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:44

2022-11-08T17:44

2022-11-08T17:44

авто

сергей ефремов

россия

hyundai genesis

kia rio

всероссийский союз страховщиков

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Число автоугонов в России снижается - с начала 2022 года их зафиксировано почти в два раза меньше, чем за весь 2021 год, это произошло вопреки ожиданиям их роста, сказал на конференции "Барьер-2022. Противодействие страховому мошенничеству" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов."Хотя те модели транспортных средств, которые указаны в таблице сравнения в 2021 год и 2022 год – все те же транспортные средства угоняются – Hyundai, Kia и отечественные автомобили, но тем не менее график нам показывает, что количество угонов снижается", - добавил вице-президент ВСС.Как следует из презентации к выступлению, за весь 2021 год в БСИ зарегистрировано 1531 заявление об угоне автомобилей в РФ, а за 10 месяцев 2022 года – 746 заявлений. Там же указывается, что в январе текущего года было зафиксировано 65 угонов, в феврале 113, в марте – 73, в апреле – 85, в мае – 70, с июня по сентябрь число заявлений в месяц изменилось с 60 до 78, а в октябре было зарегистрировано 48 заявлений."Вроде бы, логически, с учетом нехватки запчастей должны быть кражи с целью разбора, но, слава богу, этого пока не происходит. И мы надеемся, эта ситуация, которая ограничивает вывоз транспортных средств за пределы Российской Федерации, как раз и позволяет удерживать угоны на том уровне, чтобы они не росли", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220913/avtomobil-1816378915.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, сергей ефремов, россия, hyundai genesis, kia rio, всероссийский союз страховщиков