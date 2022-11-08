https://ria.ru/20221108/avtosalony-1829850753.html

Аналитики сообщили о буме на открытие китайских автосалонов в России

Аналитики сообщили о буме на открытие китайских автосалонов в России - РИА Новости, 08.11.2022

Аналитики сообщили о буме на открытие китайских автосалонов в России

Новые автосалоны китайских брендов открываются в РФ рекордными темпами: с начала года их количество возросло почти на 300 шоу-румов, в целом по стране их... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:23

2022-11-08T08:23

2022-11-08T11:59

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новые автосалоны китайских брендов открываются в РФ рекордными темпами: с начала года их количество возросло почти на 300 шоу-румов, в целом по стране их насчитывается более 930, следует из аналитического обзора "Открытие Авто" (есть в распоряжении РИА Новости)."Такого бурного роста количества салонов брендов из Поднебесной, который случился этой осенью, наш авторитейл еще не видел. В России едва ли не в авральном темпе была сформирована дилерская сеть чайна-марок из 936 шоу-румов. Причем почти триста из них было открыто в текущем году, 185 – с июля до ноября", - отмечают эксперты.Активнее других наращивали сети марки, входящие в группу Chery. Так, лидером по числу новых шоу-румов в текущем году стал бренд Exeed: у него появилось 48 новых салонов. Также 47 новых франшиз купили осенью дилеры новой марки Omoda. Сама дилерская сети Chery обновилась почти на четверть, открыв 42 новых салона. В целом Chery остается лидером среди всех китайских брендов по числу шоу-румов в РФ – у нее их 167, отмечается в исследовании.Китайская Geely за 10 месяцев также увеличила количество автосалонов на треть: было открыто 44 шоу-рума, большую часть из которых запустили в работу осенью. Общее число дилерских центров марки увеличилось до 133.Наращивают количество дилерских центров FAW (с начала года открыли 41 салон, итого - 102) и Changan (с начала года открыли 26, итого - 100). При этом Haval, владеющий производственной площадкой под Тулой, в противовес основной тенденции не спешил расширять сеть столь же авральными темпами. Во всех регионах РФ у марки появилось 10 новых шоу-румов, а их общее количество возросло до 118, уточняется в исследовании."Из других чайна-марок, не попавших в наш топ-10, но также отметившихся открытиями, надо упомянуть новые бренды Voyah и Skywell, у которых этой осенью уже появилось по три новых салона, а также GAC – одна новая точка продаж", - добавили эксперты.

https://ria.ru/20220913/avtomobili-1816481310.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, авто