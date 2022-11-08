https://ria.ru/20221108/avtomobili-1829831602.html

Автоэскперт объяснил, какие машины лучше не покупать и почему

Автоэскперт объяснил, какие машины лучше не покупать и почему - РИА Новости, 08.11.2022

Автоэскперт объяснил, какие машины лучше не покупать и почему

Россиянам стоит обращать внимание на изменение стоимости владения автомобилями европейских и американских брендов – возможно, они в этом смысле уже невыгодны,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T02:17

2022-11-08T02:17

2022-11-08T08:27

авто

егор васильев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762068811_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_e1695e8726a67b00cdb924abab10b418.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Россиянам стоит обращать внимание на изменение стоимости владения автомобилями европейских и американских брендов – возможно, они в этом смысле уже невыгодны, рассказал в беседе с агентством "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Конечно, приобрести сейчас можно практически любое авто – невзирая на санкции, работает параллельный импорт. Однако стоимость обслуживания авто западных брендов может в разы превышать показатели прошлых лет. Это повод задуматься, нужен ли "европеец" при наличии более дешевых в вопросе содержания китайских аналогов, рассуждает эксперт.По его оценке, такая ситуация "открывает двери" на российском рынке и китайскому автопрому, и отечественному. При этом "китайцы" обладают значительными возможностями занять доминирующие позиции, подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20221107/avtomobili-1829638790.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, егор васильев