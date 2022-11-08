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Автоэскперт объяснил, какие машины лучше не покупать и почему - РИА Новости, 08.11.2022
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Автоэскперт объяснил, какие машины лучше не покупать и почему
Автоэскперт объяснил, какие машины лучше не покупать и почему - РИА Новости, 08.11.2022
Автоэскперт объяснил, какие машины лучше не покупать и почему
Россиянам стоит обращать внимание на изменение стоимости владения автомобилями европейских и американских брендов – возможно, они в этом смысле уже невыгодны,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T02:17
2022-11-08T08:27
авто
егор васильев
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Россиянам стоит обращать внимание на изменение стоимости владения автомобилями европейских и американских брендов – возможно, они в этом смысле уже невыгодны, рассказал в беседе с агентством "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Конечно, приобрести сейчас можно практически любое авто – невзирая на санкции, работает параллельный импорт. Однако стоимость обслуживания авто западных брендов может в разы превышать показатели прошлых лет. Это повод задуматься, нужен ли "европеец" при наличии более дешевых в вопросе содержания китайских аналогов, рассуждает эксперт.По его оценке, такая ситуация "открывает двери" на российском рынке и китайскому автопрому, и отечественному. При этом "китайцы" обладают значительными возможностями занять доминирующие позиции, подчеркнул эксперт.
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авто, егор васильев
Авто, Егор Васильев
02:17 08.11.2022 (обновлено: 08:27 08.11.2022)
 
Автоэскперт объяснил, какие машины лучше не покупать и почему

Автоэксперт Васильев призвал не покупать автомобили европейских и американских брендов

© РИА Новости / Максим БогодвидСалон автомобилей
Салон автомобилей - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Салон автомобилей. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Россиянам стоит обращать внимание на изменение стоимости владения автомобилями европейских и американских брендов – возможно, они в этом смысле уже невыгодны, рассказал в беседе с агентством "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Конечно, приобрести сейчас можно практически любое авто – невзирая на санкции, работает параллельный импорт. Однако стоимость обслуживания авто западных брендов может в разы превышать показатели прошлых лет. Это повод задуматься, нужен ли "европеец" при наличии более дешевых в вопросе содержания китайских аналогов, рассуждает эксперт.
Продажа автомобилей - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 12:52
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 62,8 процента
По его оценке, такая ситуация "открывает двери" на российском рынке и китайскому автопрому, и отечественному. При этом "китайцы" обладают значительными возможностями занять доминирующие позиции, подчеркнул эксперт.
 
АвтоЕгор Васильев
 
 
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