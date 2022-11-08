https://ria.ru/20221108/avtomobili-1829831602.html
Автоэскперт объяснил, какие машины лучше не покупать и почему
Автоэскперт объяснил, какие машины лучше не покупать и почему - РИА Новости, 08.11.2022
Автоэскперт объяснил, какие машины лучше не покупать и почему
Россиянам стоит обращать внимание на изменение стоимости владения автомобилями европейских и американских брендов – возможно, они в этом смысле уже невыгодны,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T02:17
2022-11-08T02:17
2022-11-08T08:27
авто
егор васильев
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Россиянам стоит обращать внимание на изменение стоимости владения автомобилями европейских и американских брендов – возможно, они в этом смысле уже невыгодны, рассказал в беседе с агентством "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Конечно, приобрести сейчас можно практически любое авто – невзирая на санкции, работает параллельный импорт. Однако стоимость обслуживания авто западных брендов может в разы превышать показатели прошлых лет. Это повод задуматься, нужен ли "европеец" при наличии более дешевых в вопросе содержания китайских аналогов, рассуждает эксперт.По его оценке, такая ситуация "открывает двери" на российском рынке и китайскому автопрому, и отечественному. При этом "китайцы" обладают значительными возможностями занять доминирующие позиции, подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20221107/avtomobili-1829638790.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, егор васильев
02:17 08.11.2022 (обновлено: 08:27 08.11.2022)
Автоэскперт объяснил, какие машины лучше не покупать и почему
Автоэксперт Васильев призвал не покупать автомобили европейских и американских брендов
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости.
Россиянам стоит обращать внимание на изменение стоимости владения автомобилями европейских и американских брендов – возможно, они в этом смысле уже невыгодны, рассказал в беседе с агентством "Прайм"
автомобильный эксперт Егор Васильев.
Конечно, приобрести сейчас можно практически любое авто – невзирая на санкции, работает параллельный импорт. Однако стоимость обслуживания авто западных брендов может в разы превышать показатели прошлых лет. Это повод задуматься, нужен ли "европеец" при наличии более дешевых в вопросе содержания китайских аналогов, рассуждает эксперт.
По его оценке, такая ситуация "открывает двери" на российском рынке и китайскому автопрому, и отечественному. При этом "китайцы" обладают значительными возможностями занять доминирующие позиции, подчеркнул эксперт.