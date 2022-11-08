https://ria.ru/20221108/avariya-1829835997.html

На мосту под Владивостоком произошло шесть аварий с участием 38 машин

На мосту под Владивостоком произошло шесть аварий с участием 38 машин - РИА Новости, 08.11.2022

На мосту под Владивостоком произошло шесть аварий с участием 38 машин

Шесть аварий с участием в общей сложности 38 автомобилей произошло утром во вторник на мосту в районе поселка Угловое под Владивостоком, два человека... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T03:39

2022-11-08T03:39

2022-11-08T04:21

происшествия

авто

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Шесть аварий с участием в общей сложности 38 автомобилей произошло утром во вторник на мосту в районе поселка Угловое под Владивостоком, два человека пострадали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Отмечается, что ДТП произошли из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции.Движение по мосту в сторону Владивостока затруднено. Водителей просят использовать альтернативные маршруты. На участке дороги в районе поселка Угловое временно изменена схема движения машин.Как сообщается в соцсетях, на трассе утром был гололед. Также пользователи пишут, что ряд аварий произошел на подъезде к Владивостоку и в самом городе из-за заморозков.

https://ria.ru/20220919/dtp-1817753414.html

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россия

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происшествия, авто, владивосток, россия, приморский край