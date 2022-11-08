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На мосту под Владивостоком произошло шесть аварий с участием 38 машин
На мосту под Владивостоком произошло шесть аварий с участием 38 машин - РИА Новости, 08.11.2022
На мосту под Владивостоком произошло шесть аварий с участием 38 машин
Шесть аварий с участием в общей сложности 38 автомобилей произошло утром во вторник на мосту в районе поселка Угловое под Владивостоком, два человека... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T03:39
2022-11-08T03:39
2022-11-08T04:21
происшествия
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Шесть аварий с участием в общей сложности 38 автомобилей произошло утром во вторник на мосту в районе поселка Угловое под Владивостоком, два человека пострадали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Отмечается, что ДТП произошли из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции.Движение по мосту в сторону Владивостока затруднено. Водителей просят использовать альтернативные маршруты. На участке дороги в районе поселка Угловое временно изменена схема движения машин.Как сообщается в соцсетях, на трассе утром был гололед. Также пользователи пишут, что ряд аварий произошел на подъезде к Владивостоку и в самом городе из-за заморозков.
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происшествия, авто, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Авто, Владивосток, Россия, Приморский край
03:39 08.11.2022 (обновлено: 04:21 08.11.2022)
На мосту под Владивостоком произошло шесть аварий с участием 38 машин
На мосту под Владивостоком у поселка Угловое произошло шесть аварий с участием 38 машин
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Шесть аварий с участием в общей сложности 38 автомобилей произошло утром во вторник на мосту в районе поселка Угловое под Владивостоком, два человека пострадали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"На автомобильном мосту в районе Подгороденки зарегистрировано порядка шести автоаварий с участием нескольких автомашин. Установлено, что в результате ДТП произошло столкновение 38 транспортных средств. По предварительной информации, в результате этих автопроисшествий пострадали два человека (один из них – несовершеннолетний)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошли из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции.
Движение по мосту в сторону Владивостока затруднено. Водителей просят использовать альтернативные маршруты. На участке дороги в районе поселка Угловое временно изменена схема движения машин.
Как сообщается в соцсетях, на трассе утром был гололед. Также пользователи пишут, что ряд аварий произошел на подъезде к Владивостоку и в самом городе из-за заморозков.