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Кандидатов в атаманы обяжут отчитываться о доходах - РИА Новости, 08.11.2022
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Кандидатов в атаманы обяжут отчитываться о доходах
Кандидатов в атаманы обяжут отчитываться о доходах - РИА Новости, 08.11.2022
Кандидатов в атаманы обяжут отчитываться о доходах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, обязывающий кандидатов в атаманы казачьих обществ отчитываться о доходах, а атаманов - РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:23
2022-11-08T13:23
владимир путин
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, обязывающий кандидатов в атаманы казачьих обществ отчитываться о доходах, а атаманов - размещать сведения о своих доходах в интернете."Законопроект предполагает введение для кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении представления о его назначении на эту должность президенту Российской Федерации", - указано в пояснительных материалах к законопроекту.Уточняется, что закон также предусматривает необходимость размещения сведений о доходах, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в госреестр казачьих обществ в РФ, в интернете и предоставления таких сведений российским СМИ для опубликования.Закон, обязывающий казачьих атаманов отчитываться о доходах, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2017 году.
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владимир путин, россия, госдума рф, общество
Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Общество
13:23 08.11.2022
 
Кандидатов в атаманы обяжут отчитываться о доходах

Госдума приняла закон об обязанности кандидатов в атаманы отчитываться о доходах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, обязывающий кандидатов в атаманы казачьих обществ отчитываться о доходах, а атаманов - размещать сведения о своих доходах в интернете.
"Законопроект предполагает введение для кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении представления о его назначении на эту должность президенту Российской Федерации", - указано в пояснительных материалах к законопроекту.
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Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
Уточняется, что закон также предусматривает необходимость размещения сведений о доходах, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в госреестр казачьих обществ в РФ, в интернете и предоставления таких сведений российским СМИ для опубликования.
Закон, обязывающий казачьих атаманов отчитываться о доходах, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2017 году.
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