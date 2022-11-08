Кандидатов в атаманы обяжут отчитываться о доходах
Госдума приняла закон об обязанности кандидатов в атаманы отчитываться о доходах
В здании Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, обязывающий кандидатов в атаманы казачьих обществ отчитываться о доходах, а атаманов - размещать сведения о своих доходах в интернете.
"Законопроект предполагает введение для кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении представления о его назначении на эту должность президенту Российской Федерации", - указано в пояснительных материалах к законопроекту.
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Уточняется, что закон также предусматривает необходимость размещения сведений о доходах, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в госреестр казачьих обществ в РФ, в интернете и предоставления таких сведений российским СМИ для опубликования.
Закон, обязывающий казачьих атаманов отчитываться о доходах, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2017 году.
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