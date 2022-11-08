https://ria.ru/20221108/atamany-1829935713.html

Кандидатов в атаманы обяжут отчитываться о доходах

Кандидатов в атаманы обяжут отчитываться о доходах - РИА Новости, 08.11.2022

Кандидатов в атаманы обяжут отчитываться о доходах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, обязывающий кандидатов в атаманы казачьих обществ отчитываться о доходах, а атаманов - РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:23

2022-11-08T13:23

2022-11-08T13:23

владимир путин

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госдума рф

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, обязывающий кандидатов в атаманы казачьих обществ отчитываться о доходах, а атаманов - размещать сведения о своих доходах в интернете."Законопроект предполагает введение для кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении представления о его назначении на эту должность президенту Российской Федерации", - указано в пояснительных материалах к законопроекту.Уточняется, что закон также предусматривает необходимость размещения сведений о доходах, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в госреестр казачьих обществ в РФ, в интернете и предоставления таких сведений российским СМИ для опубликования.Закон, обязывающий казачьих атаманов отчитываться о доходах, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2017 году.

https://ria.ru/20200522/1571840346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, госдума рф, общество