https://ria.ru/20221108/ataka-1830016887.html
На Бериславском направлении отразили новую атаку ВСУ
На Бериславском направлении отразили новую атаку ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022
На Бериславском направлении отразили новую атаку ВСУ
Украинские войска пошли в атаку на Бериславском направлении в Херсонской области, но понесли потери и отошли назад, сообщил заместитель главы военно-гражданской РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:55
2022-11-08T16:55
2022-11-08T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские войска пошли в атаку на Бериславском направлении в Херсонской области, но понесли потери и отошли назад, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Была попытка атаки на Бериславском направлении. Было заброшено большое количество групп, но они все выявляются и ликвидируются. Ничего страшного нет", — сказал политик РИА Новости.По его словам, ВСУ понесли потери и ушли на исходные позиции.Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область, увеличивая интенсивность обстрелов российских позиций вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного. На Андреевском и Бериславском участках они задействовали минометные батареи и артиллерию.Украинская армия постоянно подвергает Херсон ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но атаку отразили силы ПВО.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20221108/kherson-1829960053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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16:55 08.11.2022 (обновлено: 17:16 08.11.2022)
На Бериславском направлении отразили новую атаку ВСУ
Херсонские власти: ВСУ организовали атаку на Бериславском направлении, но были отброшены