https://ria.ru/20221108/ataka-1829937938.html
Российские военные отразили танковую атаку на Купянском направлении
Российские военные отразили танковую атаку на Купянском направлении - РИА Новости, 08.11.2022
Российские военные отразили танковую атаку на Купянском направлении
Российские силы на Купянском направлении отразили атаку мотопехотного батальона Украины, усиленного танками, в направлении Куземовки ЛНР, сообщили во вторник в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:30
2022-11-08T13:30
2022-11-08T13:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские силы на Купянском направлении отразили атаку мотопехотного батальона Украины, усиленного танками, в направлении Куземовки ЛНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - сказали в МО.
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829473546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
13:30 08.11.2022 (обновлено: 13:44 08.11.2022)
Российские военные отразили танковую атаку на Купянском направлении
Минобороны: российские военные отразили танковую атаку на Купянском направлении