https://ria.ru/20221108/ataka-1829937938.html

Российские военные отразили танковую атаку на Купянском направлении

Российские военные отразили танковую атаку на Купянском направлении - РИА Новости, 08.11.2022

Российские военные отразили танковую атаку на Купянском направлении

Российские силы на Купянском направлении отразили атаку мотопехотного батальона Украины, усиленного танками, в направлении Куземовки ЛНР, сообщили во вторник в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:30

2022-11-08T13:30

2022-11-08T13:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120436_283:0:2681:1349_1920x0_80_0_0_363e89fc27d12b0aac4478f61f96aec5.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские силы на Купянском направлении отразили атаку мотопехотного батальона Украины, усиленного танками, в направлении Куземовки ЛНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - сказали в МО.

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829473546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы рф