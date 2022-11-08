https://ria.ru/20221108/arest-1830095309.html
В Швейцарии арестовали группу болгарских "рабовладельцев", пишут СМИ
В Швейцарии арестовали группу болгарских "рабовладельцев", пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2022
В Швейцарии арестовали группу болгарских "рабовладельцев", пишут СМИ
Группу граждан Болгарии, подозреваемых в организации международной контрабанды людьми с целью их принуждения к попрошайничеству и проституции арестовали в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T22:57
2022-11-08T22:57
2022-11-08T22:57
в мире
швейцария
болгария
женева (город)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Группу граждан Болгарии, подозреваемых в организации международной контрабанды людьми с целью их принуждения к попрошайничеству и проституции арестовали в Швейцарии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Все арестованные были выходцами из города Луковит (Ловечская область) в Северно-Центральном регионе страны. Во вторник утром швейцарские сотрудники прокуратуры и следователи прибыли в Луковит для проведения спецоперации в цыганском квартале города. Весь район был оцеплен силами болгарской жандармерии и полицейского спецназа."Мы допрашиваем здесь свидетелей, во время обысков мы нашли материалы, которые нужны нашим швейцарским коллегам. Были обнаружены банковские документы, с помощью которых осуществлялись денежные переводы", - заявил заместитель главного прокурора Болгарии Борислав Сарафов.По его словам, швейцарские следователи квалифицировали деятельность группировки как эксплуатацию и содержание в рабстве. Положение переправленных в Женеву и Лугано граждан было очень тяжелым: они были вынуждены заниматься проституцией или попрошайничеством и жили под мостами.Шестеро задержанных предстанут перед судом в Швейцарии. По местному законодательству им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20221107/rebenok-1829824489.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, болгария, женева (город)
В мире, Швейцария, Болгария, Женева (город)
В Швейцарии арестовали группу болгарских "рабовладельцев", пишут СМИ
БНР: в Швейцарии арестовали группу граждан Болгарии по подозрению в контрабанде людьми