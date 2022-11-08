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"Это приведет к трагедии". Байдена предупредили о новой угрозе - РИА Новости, 08.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221108/antisemity-1829736393.html
"Это приведет к трагедии". Байдена предупредили о новой угрозе
"Это приведет к трагедии". Байдена предупредили о новой угрозе - РИА Новости, 08.11.2022
"Это приведет к трагедии". Байдена предупредили о новой угрозе
В США заявили о всплеске антисемитизма — это стало одним из способов предвыборной агитации. Скандал разгорелся в годовщину нападения на синагогу в Питтсбурге,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:00
2022-11-08T11:39
религия
в мире
дональд трамп
канье уэст
карл маркс
аризона
сша
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Никита Бизин, Олег Налисник. В США заявили о всплеске антисемитизма — это стало одним из способов предвыборной агитации. Скандал разгорелся в годовщину нападения на синагогу в Питтсбурге, что дополнительно обострило ситуацию. О причинах усиления юдофобии — в материале РИА Новости.Нашли "виновных""Икона Америки" перестала быть сакральной. СМИ уже которую неделю обсуждают Канье Уэста, объявившего в соцсетях "повышенный уровень боеготовности против евреев" и обвинившего их "в стремлении все контролировать".Рэперу припомнили все грехи — в том числе и симпатии к экс-президенту Дональду Трампу. И тут масла в огонь добавили политики.Кандидат в конгресс от республиканцев в Аризоне Эли Крейн возложил ответственность за нынешние беды Америки на "еврейских философов из Германии", имея в виду прежде всего Карла Маркса. А его однопартиец Дуг Мастриано в штате Пенсильвания указал сопернику Джошу Шапиру на "свойственное евреям стремление управлять миром".Вообще в этой избирательной кампании ксенофобской риторики хватает. В тренды американского сегмента Google впервые попало словосочетание "антисемитизм и выборы". Антидиффамационная лига (ADL) зафиксировала увеличение числа нападений на почве юдофобии: в частности, во Флориде — на 50 процентов."Могут делать что угодно"Четыре года назад, 27 октября 2018-го, ультраправый радикал расстрелял молящихся в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге. Одиннадцать погибших, шестеро раненых.Тогда политики в унисон твердили, что подобное "не повторится никогда", обещали сделать для этого "все возможное". Однако полгода спустя — новая атака, убита прихожанка синагоги в Калифорнии."Думаю, американцы так и не извлекли уроки из трагедии. А про правых и говорить не приходится", — подчеркивает исследователь антисемитизма Эмили Тамкин.Статистики пока нет, однако мало сомнений в том, что прошлогодний рекорд будет побит — 2717 антисемитских инцидентов (на 34% больше, чем в 2020-м)."Парадокс: в целом антиеврейские настроения США не присущи. Тем не менее насилия все больше. Люди поняли: можно говорить и делать что угодно", — поясняет в интервью The Washington Post гендиректор ADL Джонатан Гринблатт.В результате крупнейшие еврейские организации увеличили расходы на безопасность на 42 процента — до 130 миллионов долларов в год.В общинах считают, что Америка перестала быть безопасной и постепенно "превращается в Европу", где юдофобия в последние восемь лет зашкаливает. Среди евреев все чаще звучат призывы бежать из ЕС."Загнали в угол"Для США антисемитизм — экзотика, отмечает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. "Стрельбу в синагогах осудило подавляющее большинство американцев", — напоминает он.Но Америка сейчас, по сути, расколота. "Либеральная администрация Белого дома борется со сторонниками Трампа, — говорит эксперт. — Президент Байден делает все, чтобы ослабить конкурентов, — отсюда и многочисленные обвинения республиканцев в радикализме. То есть их как бы противопоставляют остальным гражданам".В итоге, по его словам, получается замкнутый круг: загнанные в угол консерваторы поддаются давлению и ищут виноватых. Показывают на мигрантов. А когда это "приедается простому избирателю", переключаются на евреев, еще сильнее усугубляя конфликт.Использование антисемитской риторики в политической борьбе — явление не новое. И это всегда ведет к трагедии.
https://rsport.ria.ru/20221106/irving-1829462064.html
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в мире, дональд трамп, канье уэст, карл маркс, аризона, сша, америка
Религия, В мире, Дональд Трамп, Канье Уэст, Карл Маркс, Аризона, США, Америка
08:00 08.11.2022 (обновлено: 11:39 08.11.2022)
 

"Это приведет к трагедии". Байдена предупредили о новой угрозе

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Никита Бизин, Олег Налисник. В США заявили о всплеске антисемитизма — это стало одним из способов предвыборной агитации. Скандал разгорелся в годовщину нападения на синагогу в Питтсбурге, что дополнительно обострило ситуацию. О причинах усиления юдофобии — в материале РИА Новости.

Нашли "виновных"

"Икона Америки" перестала быть сакральной. СМИ уже которую неделю обсуждают Канье Уэста, объявившего в соцсетях "повышенный уровень боеготовности против евреев" и обвинившего их "в стремлении все контролировать".
Рэперу припомнили все грехи — в том числе и симпатии к экс-президенту Дональду Трампу. И тут масла в огонь добавили политики.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст
Кандидат в конгресс от республиканцев в Аризоне Эли Крейн возложил ответственность за нынешние беды Америки на "еврейских философов из Германии", имея в виду прежде всего Карла Маркса. А его однопартиец Дуг Мастриано в штате Пенсильвания указал сопернику Джошу Шапиру на "свойственное евреям стремление управлять миром".
Вообще в этой избирательной кампании ксенофобской риторики хватает. В тренды американского сегмента Google впервые попало словосочетание "антисемитизм и выборы". Антидиффамационная лига (ADL) зафиксировала увеличение числа нападений на почве юдофобии: в частности, во Флориде — на 50 процентов.

"Могут делать что угодно"

Четыре года назад, 27 октября 2018-го, ультраправый радикал расстрелял молящихся в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге. Одиннадцать погибших, шестеро раненых.
Тогда политики в унисон твердили, что подобное "не повторится никогда", обещали сделать для этого "все возможное". Однако полгода спустя — новая атака, убита прихожанка синагоги в Калифорнии.
© AP Photo / Matt RourkeПолиция возле синагоги в американском городе Питтсбурге, где произошла стрельба. 27 октября 2018 года
Полиция возле синагоги в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба. 27 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Полиция возле синагоги в американском городе Питтсбурге, где произошла стрельба. 27 октября 2018 года
"Думаю, американцы так и не извлекли уроки из трагедии. А про правых и говорить не приходится", — подчеркивает исследователь антисемитизма Эмили Тамкин.
Статистики пока нет, однако мало сомнений в том, что прошлогодний рекорд будет побит — 2717 антисемитских инцидентов (на 34% больше, чем в 2020-м).
"Парадокс: в целом антиеврейские настроения США не присущи. Тем не менее насилия все больше. Люди поняли: можно говорить и делать что угодно", — поясняет в интервью The Washington Post гендиректор ADL Джонатан Гринблатт.
В результате крупнейшие еврейские организации увеличили расходы на безопасность на 42 процента — до 130 миллионов долларов в год.
В общинах считают, что Америка перестала быть безопасной и постепенно "превращается в Европу", где юдофобия в последние восемь лет зашкаливает. Среди евреев все чаще звучат призывы бежать из ЕС.
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"Загнали в угол"

Для США антисемитизм — экзотика, отмечает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. "Стрельбу в синагогах осудило подавляющее большинство американцев", — напоминает он.
Но Америка сейчас, по сути, расколота. "Либеральная администрация Белого дома борется со сторонниками Трампа, — говорит эксперт. — Президент Байден делает все, чтобы ослабить конкурентов, — отсюда и многочисленные обвинения республиканцев в радикализме. То есть их как бы противопоставляют остальным гражданам".
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В итоге, по его словам, получается замкнутый круг: загнанные в угол консерваторы поддаются давлению и ищут виноватых. Показывают на мигрантов. А когда это "приедается простому избирателю", переключаются на евреев, еще сильнее усугубляя конфликт.
Использование антисемитской риторики в политической борьбе — явление не новое. И это всегда ведет к трагедии.
 
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