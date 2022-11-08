https://ria.ru/20221108/antibiotik-1829877073.html

Росздравнадзор заявил о широком выборе антибиотиков на основе амоксициллина

Росздравнадзор заявил о широком выборе антибиотиков на основе амоксициллина - РИА Новости, 08.11.2022

Росздравнадзор заявил о широком выборе антибиотиков на основе амоксициллина

В наличии в свободной продаже в России есть широкий выбор антибиотиков на основе амоксициллина, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:48

2022-11-08T10:48

2022-11-08T14:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В наличии в свободной продаже в России есть широкий выбор антибиотиков на основе амоксициллина, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее сообщалось, что московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, сбои поставок подтвердили РИА Новости в Минпромторге России."Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп лекарственных препаратов. Так, по данным сайтов крупных аптечных сетей, в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов указанных МНН", - говорится в сообщении.В 2022 году в гражданский оборот введено более 16,7 миллиона упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием амоксициллин, из них 13 миллионов отечественного производства, уточнили в пресс-службе. В гражданском обороте имеется более 14,8 миллиона упаковок, отметили в ведомстве.Кроме того, в 2022 году введено в оборот около 13,1 миллиона упаковок препарата Амоксициллин+Клавулановая кислота 18 торговых наименований, отметили в пресс-службе.В Росздравнадзоре напомнили, что антибиотики необходимо применять только по назначению врача.

https://ria.ru/20221103/vich-1829030753.html

https://ria.ru/20221108/zavisimost-1829832392.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)