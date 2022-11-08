https://ria.ru/20221108/antibiotik-1829877073.html
Росздравнадзор заявил о широком выборе антибиотиков на основе амоксициллина
Росздравнадзор заявил о широком выборе антибиотиков на основе амоксициллина - РИА Новости, 08.11.2022
Росздравнадзор заявил о широком выборе антибиотиков на основе амоксициллина
В наличии в свободной продаже в России есть широкий выбор антибиотиков на основе амоксициллина, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:48
2022-11-08T10:48
2022-11-08T14:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В наличии в свободной продаже в России есть широкий выбор антибиотиков на основе амоксициллина, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее сообщалось, что московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, сбои поставок подтвердили РИА Новости в Минпромторге России."Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп лекарственных препаратов. Так, по данным сайтов крупных аптечных сетей, в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов указанных МНН", - говорится в сообщении.В 2022 году в гражданский оборот введено более 16,7 миллиона упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием амоксициллин, из них 13 миллионов отечественного производства, уточнили в пресс-службе. В гражданском обороте имеется более 14,8 миллиона упаковок, отметили в ведомстве.Кроме того, в 2022 году введено в оборот около 13,1 миллиона упаковок препарата Амоксициллин+Клавулановая кислота 18 торговых наименований, отметили в пресс-службе.В Росздравнадзоре напомнили, что антибиотики необходимо применять только по назначению врача.
https://ria.ru/20221103/vich-1829030753.html
https://ria.ru/20221108/zavisimost-1829832392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
10:48 08.11.2022 (обновлено: 14:00 08.11.2022)
Росздравнадзор заявил о широком выборе антибиотиков на основе амоксициллина
Росздравнадзор заявил о широком выборе антибиотиков на основе амоксициллина в продаже
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В наличии в свободной продаже в России есть широкий выбор антибиотиков на основе амоксициллина, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее сообщалось, что московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, сбои поставок подтвердили РИА Новости в Минпромторге
России.
"Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп лекарственных препаратов. Так, по данным сайтов крупных аптечных сетей, в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов указанных МНН", - говорится в сообщении.
В 2022 году в гражданский оборот введено более 16,7 миллиона упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием амоксициллин, из них 13 миллионов отечественного производства, уточнили в пресс-службе. В гражданском обороте имеется более 14,8 миллиона упаковок, отметили в ведомстве.
Кроме того, в 2022 году введено в оборот около 13,1 миллиона упаковок препарата Амоксициллин+Клавулановая кислота 18 торговых наименований, отметили в пресс-службе.
В Росздравнадзоре напомнили, что антибиотики необходимо применять только по назначению врача.