https://ria.ru/20221108/amoksiklav-1829991121.html
Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците "Амоксиклава"
Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците "Амоксиклава" - РИА Новости, 08.11.2022
Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците "Амоксиклава"
В пресс-службе столичного департамента здравоохранения заявили РИА Новости, что сообщения о дефиците "Амоксиклава" являются неверными, уточнив, что в оптовой... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:42
2022-11-08T15:42
2022-11-08T15:53
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9239f413063c691e95dd5f26f2c0b01e.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения заявили РИА Новости, что сообщения о дефиците "Амоксиклава" являются неверными, уточнив, что в оптовой торговле, аптеках и медорганизациях города находится более 370 тысяч упаковок, это достаточный запас.Ранее сообщалось, что московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина. В Минпромторге России подтвердили дефицит таких препаратов, но заверили, что в ближайшее время сбои с поставками прекратятся.В пресс-службе столичного депздрава отметили, что антибиотик широкого спектра действия "Амоксиклав" является торговым названием лекарственного препарата в рамках международного непатентованного наименования (МНН) Амоксициллин+Клавуланованая кислота. В Государственном реестре лекарственных средств в рамках данного МНН в настоящее время зарегистрированы более 30 торговых названий различных производителей."В связи с публикациями в СМИ информации о том, что в Москве наблюдается дефицит препарата "Амоксиклав", департамент здравоохранения города Москвы выступает с официальным опровержением... Что касается торгового наименования "Амоксиклав", в настоящее время на фармацевтическом рынке столицы, согласно данным информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, имеется достаточный запас - более 370 тысяч упаковок как в организациях оптовой торговли, так и аптечных, и медицинских организациях города Москвы. А с учетом зарегистрированных дженериков на фармацевтическом рынке столицы имеется более 500 тысяч упаковок лекарственных препаратов в рамках МНН Амоксициллин+Клавулановая кислота", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что в Центре лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы лекарственные препараты в рамках МНН Амоксициллин+Клавулановая кислота различных дозировок имеются в объеме, превышающем трехмесячный запас, в том числе товарный запас наиболее применяемой дозировки 875мг+125мг составляет 12 месяцев. Также в закупке находятся дополнительные объемы лекарственных препаратов в рамках данного МНН."Важно подчеркнуть, что лекарственные препараты, относящиеся к группе антибиотиков, назначаются лечащим врачом при наличии показаний с учетом чувствительности к микроорганизмам, исключения развития возможной антибиотикорезистентности и аллергических реакций. Согласно инструкции по применению, лекарственные препараты в рамках МНН Амоксициллин+Клавулановая кислота подлежат отпуску из аптек по рецепту врача", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221108/preparat-1829952971.html
https://ria.ru/20221108/zavisimost-1829832392.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_176:225:2607:2048_1920x0_80_0_0_a164feabada2b10d3f1bccff94f3fe35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
15:42 08.11.2022 (обновлено: 15:53 08.11.2022)
Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците "Амоксиклава"
Депздрав Москвы заявил о достаточном запасе "Амоксиклава" в столичных аптеках
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения заявили РИА Новости, что сообщения о дефиците "Амоксиклава" являются неверными, уточнив, что в оптовой торговле, аптеках и медорганизациях города находится более 370 тысяч упаковок, это достаточный запас.
Ранее сообщалось, что московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина. В Минпромторге России
подтвердили дефицит таких препаратов, но заверили, что в ближайшее время сбои с поставками прекратятся.
В пресс-службе столичного депздрава отметили, что антибиотик широкого спектра действия "Амоксиклав" является торговым названием лекарственного препарата в рамках международного непатентованного наименования (МНН) Амоксициллин+Клавуланованая кислота. В Государственном реестре лекарственных средств в рамках данного МНН в настоящее время зарегистрированы более 30 торговых названий различных производителей.
"В связи с публикациями в СМИ информации о том, что в Москве наблюдается дефицит препарата "Амоксиклав", департамент здравоохранения города Москвы выступает с официальным опровержением... Что касается торгового наименования "Амоксиклав", в настоящее время на фармацевтическом рынке столицы, согласно данным информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, имеется достаточный запас - более 370 тысяч упаковок как в организациях оптовой торговли, так и аптечных, и медицинских организациях города Москвы. А с учетом зарегистрированных дженериков на фармацевтическом рынке столицы имеется более 500 тысяч упаковок лекарственных препаратов в рамках МНН Амоксициллин+Клавулановая кислота", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в Центре лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы лекарственные препараты в рамках МНН Амоксициллин+Клавулановая кислота различных дозировок имеются в объеме, превышающем трехмесячный запас, в том числе товарный запас наиболее применяемой дозировки 875мг+125мг составляет 12 месяцев. Также в закупке находятся дополнительные объемы лекарственных препаратов в рамках данного МНН.
"Важно подчеркнуть, что лекарственные препараты, относящиеся к группе антибиотиков, назначаются лечащим врачом при наличии показаний с учетом чувствительности к микроорганизмам, исключения развития возможной антибиотикорезистентности и аллергических реакций. Согласно инструкции по применению, лекарственные препараты в рамках МНН Амоксициллин+Клавулановая кислота подлежат отпуску из аптек по рецепту врача", - добавили в пресс-службе.