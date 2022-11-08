https://ria.ru/20221108/amoksiklav-1829991121.html

Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците "Амоксиклава"

Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците "Амоксиклава" - РИА Новости, 08.11.2022

Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците "Амоксиклава"

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения заявили РИА Новости, что сообщения о дефиците "Амоксиклава" являются неверными, уточнив, что в оптовой... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:42

2022-11-08T15:42

2022-11-08T15:53

москва

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения заявили РИА Новости, что сообщения о дефиците "Амоксиклава" являются неверными, уточнив, что в оптовой торговле, аптеках и медорганизациях города находится более 370 тысяч упаковок, это достаточный запас.Ранее сообщалось, что московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина. В Минпромторге России подтвердили дефицит таких препаратов, но заверили, что в ближайшее время сбои с поставками прекратятся.В пресс-службе столичного депздрава отметили, что антибиотик широкого спектра действия "Амоксиклав" является торговым названием лекарственного препарата в рамках международного непатентованного наименования (МНН) Амоксициллин+Клавуланованая кислота. В Государственном реестре лекарственных средств в рамках данного МНН в настоящее время зарегистрированы более 30 торговых названий различных производителей."В связи с публикациями в СМИ информации о том, что в Москве наблюдается дефицит препарата "Амоксиклав", департамент здравоохранения города Москвы выступает с официальным опровержением... Что касается торгового наименования "Амоксиклав", в настоящее время на фармацевтическом рынке столицы, согласно данным информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, имеется достаточный запас - более 370 тысяч упаковок как в организациях оптовой торговли, так и аптечных, и медицинских организациях города Москвы. А с учетом зарегистрированных дженериков на фармацевтическом рынке столицы имеется более 500 тысяч упаковок лекарственных препаратов в рамках МНН Амоксициллин+Клавулановая кислота", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что в Центре лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы лекарственные препараты в рамках МНН Амоксициллин+Клавулановая кислота различных дозировок имеются в объеме, превышающем трехмесячный запас, в том числе товарный запас наиболее применяемой дозировки 875мг+125мг составляет 12 месяцев. Также в закупке находятся дополнительные объемы лекарственных препаратов в рамках данного МНН."Важно подчеркнуть, что лекарственные препараты, относящиеся к группе антибиотиков, назначаются лечащим врачом при наличии показаний с учетом чувствительности к микроорганизмам, исключения развития возможной антибиотикорезистентности и аллергических реакций. Согласно инструкции по применению, лекарственные препараты в рамках МНН Амоксициллин+Клавулановая кислота подлежат отпуску из аптек по рецепту врача", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221108/preparat-1829952971.html

https://ria.ru/20221108/zavisimost-1829832392.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество