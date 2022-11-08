https://ria.ru/20221108/alzhir-1829917129.html

Эксперт объяснила, почему Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

Эксперт объяснила, почему Алжир подал заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 08.11.2022

Эксперт объяснила, почему Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

Желание Алжира присоединиться к БРИКС свидетельствует о все возрастающей роли этого экономического союза, в условиях глобальной турбулентности он видится многим РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:25

2022-11-08T12:25

2022-11-08T12:25

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Желание Алжира присоединиться к БРИКС свидетельствует о все возрастающей роли этого экономического союза, в условиях глобальной турбулентности он видится многим своеобразным островом стабильности, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Светлана Бабенкова.В понедельник сообщалось, что Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет."В условиях кардинальных геополитических изменений, происходящих сейчас в мире, БРИКС играет все более заметную роль. Своего рода острова стабильности. Неудивительно, что все больше государств желают стать его членами. Алжир - последнее тому свидетельство. Крупный игрок на Севере Африки, благодаря своим богатым запасам нефти и газа, видит сегодня в БРИКС силу, способную противостоять засилью Запада", - сказала она.Эксперт напомнила, что с 2005 года Алжир является ассоциированным членом Европейского союза. Но к сегодняшнему дню страна, по заявлению ее лидеров, явно разочаровалась в торгово-экономических отношениях с ЕС, считая сделанную 17 лет назад ставку на ЕС неудачной, заметила Бабенкова."Думаю, Алжир устал от неравноправных отношений с Западом, поскольку он всегда рассматривал страну как свой сырьевой придаток", - заключила научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН.

https://ria.ru/20220908/alzhir-1815410680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брикс, алжир (республика), политика