https://ria.ru/20221108/alkogol-1829852413.html

В России выросло производство алкоголя

В России выросло производство алкоголя - РИА Новости, 08.11.2022

В России выросло производство алкоголя

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по октябрь выросло в России на 12% в сравнении с РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:43

2022-11-08T08:43

2022-11-08T08:43

экономика

россия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по октябрь выросло в России на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 158,746 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 11,6%, до 91,658 миллиона дал. В том числе производство водки выросло на 7,7%, до 67,017 миллиона дал, а коньячные предприятия выпустили 7,181 миллиона дал, что на 14,7% больше, чем в прошлом году.Производство винодельческой продукции в январе-октябре к аналогичному периоду прошлого года выросло на 7,5%, до 51,798 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за эти 10 месяцев вырос на 26,7%, до 11,734 миллиона, фруктовых - на 1,2%, до 8,737 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин - на 423,2% год к году, до 852,288 тысячи дал.Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 33,4% больше, чем за январь-октябрь 2021 года - 15,291 миллиона дал.

https://ria.ru/20221102/import-1828801388.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)