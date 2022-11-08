Рейтинг@Mail.ru
В России выросло производство алкоголя - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/alkogol-1829852413.html
В России выросло производство алкоголя
В России выросло производство алкоголя - РИА Новости, 08.11.2022
В России выросло производство алкоголя
Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по октябрь выросло в России на 12% в сравнении с РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:43
2022-11-08T08:43
экономика
россия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495939_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_357555ae517e51c7991e469dd6a26181.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по октябрь выросло в России на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 158,746 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 11,6%, до 91,658 миллиона дал. В том числе производство водки выросло на 7,7%, до 67,017 миллиона дал, а коньячные предприятия выпустили 7,181 миллиона дал, что на 14,7% больше, чем в прошлом году.Производство винодельческой продукции в январе-октябре к аналогичному периоду прошлого года выросло на 7,5%, до 51,798 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за эти 10 месяцев вырос на 26,7%, до 11,734 миллиона, фруктовых - на 1,2%, до 8,737 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин - на 423,2% год к году, до 852,288 тысячи дал.Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 33,4% больше, чем за январь-октябрь 2021 года - 15,291 миллиона дал.
https://ria.ru/20221102/import-1828801388.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495939_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_8ae7f4b8878db8bc731267c67538201a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
Экономика, Россия, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
08:43 08.11.2022
 
В России выросло производство алкоголя

Росалкогольрегулирование: производство алкоголя за январь-октябрь выросло на 12 процентов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПродажа алкоголя в магазине
Продажа алкоголя в магазине - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Продажа алкоголя в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по октябрь выросло в России на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 158,746 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.
При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 11,6%, до 91,658 миллиона дал. В том числе производство водки выросло на 7,7%, до 67,017 миллиона дал, а коньячные предприятия выпустили 7,181 миллиона дал, что на 14,7% больше, чем в прошлом году.
Производство винодельческой продукции в январе-октябре к аналогичному периоду прошлого года выросло на 7,5%, до 51,798 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за эти 10 месяцев вырос на 26,7%, до 11,734 миллиона, фруктовых - на 1,2%, до 8,737 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин - на 423,2% год к году, до 852,288 тысячи дал.
Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 33,4% больше, чем за январь-октябрь 2021 года - 15,291 миллиона дал.
Продажа пива - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 20:40
Минпромторг включил алкоголь в перечень для параллельного импорта
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала