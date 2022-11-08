https://ria.ru/20221108/akhmat-1829953173.html

Командир "Ахмата" опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске

Командир "Ахмата" опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске - РИА Новости, 08.11.2022

Командир "Ахмата" опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала опроверг утверждения СМИ... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:17

2022-11-08T14:17

2022-11-08T17:56

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

луганская народная республика

лисичанск

безопасность

чеченская республика (чечня)

россия

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 8 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала опроверг утверждения СМИ о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске."У нас очень хорошо, слаженно идет работа 2-го армейского корпуса, спецназа "Ахмат" и ЧВК "Вагнер". <…> Работа у нас, как говорится, идет на пять. Противник там где-то <…> делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске. <...> Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед", — сказал он.На прошедшей неделе Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР — комментируя новое назначение, он отметил сегодня, что самая большая ответственность для него — быть членом команды Рамзана Кадырова."Другие статусы и регалии для меня являются уже параллельно идущими со всем остальным. Я, наверное, готов делать ту же самую работу, которую я делал до сих пор. Ничего мне этот статус больше не прибавил и не отнял, получается", — добавил он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221108/poteri-1829847270.html

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Кирилл Волков

апты алаудинов, луганская народная республика, лисичанск, безопасность, чеченская республика (чечня), россия, ситуация в днр и лнр