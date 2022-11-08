Рейтинг@Mail.ru
Командир "Ахмата" опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/akhmat-1829953173.html
Командир "Ахмата" опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
Командир "Ахмата" опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске - РИА Новости, 08.11.2022
Командир "Ахмата" опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала опроверг утверждения СМИ... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:17
2022-11-08T17:56
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
луганская народная республика
лисичанск
безопасность
чеченская республика (чечня)
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815446901_0:71:1099:689_1920x0_80_0_0_0019c276650f4f49627947ed1973d083.jpg
ГРОЗНЫЙ, 8 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала опроверг утверждения СМИ о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске."У нас очень хорошо, слаженно идет работа 2-го армейского корпуса, спецназа "Ахмат" и ЧВК "Вагнер". &lt;…&gt; Работа у нас, как говорится, идет на пять. Противник там где-то &lt;…&gt; делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске. &lt;...&gt; Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед", — сказал он.На прошедшей неделе Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР — комментируя новое назначение, он отметил сегодня, что самая большая ответственность для него — быть членом команды Рамзана Кадырова."Другие статусы и регалии для меня являются уже параллельно идущими со всем остальным. Я, наверное, готов делать ту же самую работу, которую я делал до сих пор. Ничего мне этот статус больше не прибавил и не отнял, получается", — добавил он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221108/poteri-1829847270.html
луганская народная республика
лисичанск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815446901_83:0:1002:689_1920x0_80_0_0_26c0c9daf4b687ad62788a379b62bc4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
апты алаудинов, луганская народная республика, лисичанск, безопасность, чеченская республика (чечня), россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:17 08.11.2022 (обновлено: 17:56 08.11.2022)
 
Командир "Ахмата" опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске

Командир "Ахмата" Алаудинов опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске

© РИА НовостиКомандир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости
Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 8 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала опроверг утверждения СМИ о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске.
"У нас очень хорошо, слаженно идет работа 2-го армейского корпуса, спецназа "Ахмат" и ЧВК "Вагнер". <…> Работа у нас, как говорится, идет на пять. Противник там где-то <…> делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске. <...> Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед", — сказал он.
На прошедшей неделе Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР — комментируя новое назначение, он отметил сегодня, что самая большая ответственность для него — быть членом команды Рамзана Кадырова.
"Другие статусы и регалии для меня являются уже параллельно идущими со всем остальным. Я, наверное, готов делать ту же самую работу, которую я делал до сих пор. Ничего мне этот статус больше не прибавил и не отнял, получается", — добавил он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 07:37Специальная военная операция на Украине
Морпехи из Приморья опровергли слухи о высоких потерях в боях в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскБезопасностьЧеченская республика (Чечня)РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала