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Власти Житомира заявили о неспособности ремонтировать электроподстанции - РИА Новости, 07.11.2022
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https://ria.ru/20221107/zhitomir-1829690277.html
Власти Житомира заявили о неспособности ремонтировать электроподстанции
Власти Житомира заявили о неспособности ремонтировать электроподстанции - РИА Новости, 07.11.2022
Власти Житомира заявили о неспособности ремонтировать электроподстанции
В украинском городе Житомире из-за отсутствия спецоборудования не могут восстановить поврежденные от ударов электроподстанции, в городе вводят ряд ограничений,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:34
2022-11-07T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
житомир
укрэнерго
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В украинском городе Житомире из-за отсутствия спецоборудования не могут восстановить поврежденные от ударов электроподстанции, в городе вводят ряд ограничений, сообщил мэр города Сергей Сухомлин."В Житомире после обстрелов невозможно возобновить работу некоторых подстанций. Для ремонта нужно время и оборудование, которое нужно заказывать и долго ждать его производство", - приводит слова Сухомлина местное издание Сhas.news. По его словам, ряд промышленных предприятий, потребляющих много электроэнергии, перешли на работу в ночное время и в выходные. При этом сократили втрое выход электротранспорта, освещение в городе включают только на 30% от мощности."Мы на внеочередной сессии горсовета выделили средства на закупку генераторов большой мощности для того, чтобы обеспечить работу водоканала и теплокоммунэнерго. В случае критической ситуации, когда некоторое время может не быть электроэнергии в городе, эти предприятия смогут подавать воду и тепло в дома житомирян. Конечно, не круглосуточно, а 5-8 часов в сутки", - сказал мэр.Ранее в "Укрэнерго" анонсировали плановые отключения электроэнергии в Киеве и семи областях Украины в понедельник утром, не исключали экстренных аварийных отключения в отдельных регионах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.
https://ria.ru/20221107/kiev-1829665294.html
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в мире, украина, житомир, укрэнерго, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Житомир, Укрэнерго, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:34 07.11.2022
 
Власти Житомира заявили о неспособности ремонтировать электроподстанции

Власти Житомира сообщили о повреждении электроподстанций и невозможности их починить

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В украинском городе Житомире из-за отсутствия спецоборудования не могут восстановить поврежденные от ударов электроподстанции, в городе вводят ряд ограничений, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
"В Житомире после обстрелов невозможно возобновить работу некоторых подстанций. Для ремонта нужно время и оборудование, которое нужно заказывать и долго ждать его производство", - приводит слова Сухомлина местное издание Сhas.news. По его словам, ряд промышленных предприятий, потребляющих много электроэнергии, перешли на работу в ночное время и в выходные. При этом сократили втрое выход электротранспорта, освещение в городе включают только на 30% от мощности.
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"Мы на внеочередной сессии горсовета выделили средства на закупку генераторов большой мощности для того, чтобы обеспечить работу водоканала и теплокоммунэнерго. В случае критической ситуации, когда некоторое время может не быть электроэнергии в городе, эти предприятия смогут подавать воду и тепло в дома житомирян. Конечно, не круглосуточно, а 5-8 часов в сутки", - сказал мэр.
Ранее в "Укрэнерго" анонсировали плановые отключения электроэнергии в Киеве и семи областях Украины в понедельник утром, не исключали экстренных аварийных отключения в отдельных регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖитомирУкрэнергоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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