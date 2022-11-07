https://ria.ru/20221107/zhile-1829767625.html

Работающих в Польше украинских беженцев заставят платить за жилье

Работающих в Польше украинских беженцев заставят платить за жилье - РИА Новости, 07.11.2022

Работающих в Польше украинских беженцев заставят платить за жилье

Украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье, заявил в эфире радиостанции RMF FM заместитель министра внутренних дел РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:32

2022-11-07T18:32

2022-11-07T18:32

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ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье, заявил в эфире радиостанции RMF FM заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер.По последним данным Пограничной стражи Польши, с начала российской спецоперации на территорию республики прибыли около 7,5 миллиона жителей Украины. Шефернакер пояснил, что его ведомство подготовило изменения в закон, которым в свое время украинцам разрешили находиться в Польше и предоставили бесплатное жилье."У нас до сих пор 85 тысяч человек, которые живут в местах общего проживания. Эти места оплачиваются государством. Это продолжается уже несколько месяцев. Мы хотим ввести механизм, который позволит людям, которые уже адаптировались в Польше, попросту принимать участие в оплате этих мест", - сказал Шефернакер.Он уточнил, что привлечь к оплате своего жилища планируется работающих украинцев. "Те, кто недавно приехал в Польшу, не адаптировался здесь, старики или те, кто воспитывает много детей, или беременные женщины или инвалиды, конечно, они сразу не адаптируются, и мы хотим им помочь и будем помогать. Но есть лица, которые полностью справляются. Мы рады этому, рады, что они адаптировались, что имеют работу, что начали нормально жить и в связи с этим мы также хотим, чтобы они принимали участие в оплате своего проживания", - пояснил замминистра.Он добавил, что первые три месяца украинцы будут оплачивать 50% стоимости своего проживания, а потом – полностью.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221103/lgoty-1829123668.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жилье, польша, украина