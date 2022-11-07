https://ria.ru/20221107/zerno-1829556248.html

После возобновления зерновой сделки из украинских портов вышли шесть судов

После возобновления зерновой сделки из украинских портов вышли шесть судов - РИА Новости, 07.11.2022

После возобновления зерновой сделки из украинских портов вышли шесть судов

Шесть судов с зерном покинули украинские порты после возобновления действия зерновой сделки, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T07:05

2022-11-07T07:05

2022-11-07T10:27

хулуси акар

владимир путин

турция

россия

украина

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828652437_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c20a67118b97f8cff3ef89c05fb4853.jpg

СТАМБУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Шесть судов с зерном покинули украинские порты после возобновления действия зерновой сделки, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. После этого Россия приостановила участие в продуктовой сделке. Второго ноября Киев дал гарантии, что не будет использовать зерновой коридор в Черном море и украинские порты для ведения боевых действий против России, Москва, в свою очередь, возобновила участие в соглашении.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20221106/sdelka-1829476725.html

турция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хулуси акар, владимир путин, турция, россия, украина, оон