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После возобновления зерновой сделки из украинских портов вышли шесть судов - РИА Новости, 07.11.2022
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После возобновления зерновой сделки из украинских портов вышли шесть судов
После возобновления зерновой сделки из украинских портов вышли шесть судов - РИА Новости, 07.11.2022
После возобновления зерновой сделки из украинских портов вышли шесть судов
Шесть судов с зерном покинули украинские порты после возобновления действия зерновой сделки, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T07:05
2022-11-07T10:27
хулуси акар
владимир путин
турция
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украина
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СТАМБУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Шесть судов с зерном покинули украинские порты после возобновления действия зерновой сделки, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. После этого Россия приостановила участие в продуктовой сделке. Второго ноября Киев дал гарантии, что не будет использовать зерновой коридор в Черном море и украинские порты для ведения боевых действий против России, Москва, в свою очередь, возобновила участие в соглашении.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
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хулуси акар, владимир путин, турция, россия, украина, оон
Хулуси Акар, Владимир Путин, Турция, Россия, Украина, ООН
07:05 07.11.2022 (обновлено: 10:27 07.11.2022)
 
После возобновления зерновой сделки из украинских портов вышли шесть судов

Минобороны Турции: шесть судов покинули Украину после возобновления зерновой сделки

© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с зерном с Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
Судно Med Island с зерном с Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с зерном с Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Шесть судов с зерном покинули украинские порты после возобновления действия зерновой сделки, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"После возобновления зерновой инициативы из украинских портов вышли шесть судов. Так, количество судов, вышедших из портов, составило 426, а количество перевезенного зерна превысило 9,7 миллиона тонн", — цитирует министра его пресс-служба.

Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. После этого Россия приостановила участие в продуктовой сделке. Второго ноября Киев дал гарантии, что не будет использовать зерновой коридор в Черном море и украинские порты для ведения боевых действий против России, Москва, в свою очередь, возобновила участие в соглашении.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
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Хулуси АкарВладимир ПутинТурцияРоссияУкраинаООН
 
 
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