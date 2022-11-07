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У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 07.11.2022
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У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0
У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 07.11.2022
У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0
Подземный толчок магнитудой 5,0 произошел вечером в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:49
2022-11-07T10:49
тихий океан
камчатский край
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,0 произошел вечером в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН."Расстояние от города Петропавловск-Камчатский 135 километров, глубина 61.6 километра, магнитуда 5.0", — говорится в Telegram-канале ведомства.В Геофизической службе добавили, что землетрясение зафиксировали в 19.20 по камчатскому времени (10.50 мск).
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тихий океан, камчатский край, петропавловск-камчатский
Тихий океан, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
10:49 07.11.2022
 
У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0

У восточного побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,0 произошел вечером в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Расстояние от города Петропавловск-Камчатский 135 километров, глубина 61.6 километра, магнитуда 5.0", — говорится в Telegram-канале ведомства.
В Геофизической службе добавили, что землетрясение зафиксировали в 19.20 по камчатскому времени (10.50 мск).
 
Тихий океанКамчатский крайПетропавловск-Камчатский
 
 
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