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У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0
У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 07.11.2022
У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0
Подземный толчок магнитудой 5,0 произошел вечером в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:49
2022-11-07T10:49
2022-11-07T10:49
тихий океан
камчатский край
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,0 произошел вечером в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН."Расстояние от города Петропавловск-Камчатский 135 километров, глубина 61.6 километра, магнитуда 5.0", — говорится в Telegram-канале ведомства.В Геофизической службе добавили, что землетрясение зафиксировали в 19.20 по камчатскому времени (10.50 мск).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, камчатский край, петропавловск-камчатский
Тихий океан, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0
У восточного побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0