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У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0

У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 07.11.2022

У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0

Подземный толчок магнитудой 5,0 произошел вечером в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:49

2022-11-07T10:49

2022-11-07T10:49

тихий океан

камчатский край

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,0 произошел вечером в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН."Расстояние от города Петропавловск-Камчатский 135 километров, глубина 61.6 километра, магнитуда 5.0", — говорится в Telegram-канале ведомства.В Геофизической службе добавили, что землетрясение зафиксировали в 19.20 по камчатскому времени (10.50 мск).

тихий океан

камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тихий океан, камчатский край, петропавловск-камчатский