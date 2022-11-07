https://ria.ru/20221107/zavod-1829741611.html

Путин поддержал строительство завода канатных дорог в ОЭЗ "Завидово"

Путин поддержал строительство завода канатных дорог в ОЭЗ "Завидово" - РИА Новости, 07.11.2022

Путин поддержал строительство завода канатных дорог в ОЭЗ "Завидово"

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства завода канатных дорог в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Завидово", глава государства подчеркнул, что... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:38

2022-11-07T17:38

2022-11-07T17:38

экономика

коммерческая недвижимость

владимир путин

россия

тверская область

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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства завода канатных дорог в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Завидово", глава государства подчеркнул, что такие проекты раскрывают туристические возможности страны.Во время поездки президента на территорию туристско-рекреационного кластера "Волжское море" гендиректор компании-инвестора "Веста Дискавери" Сергей Бачин рассказал Путину о планах построить завод канатных дорог на территории ОЭЗ "Завидово"."Интересный момент - это канатные дороги. Наверное, вы знаете, что канатные дороги по санкциям сейчас не поставляются в Россию. Ну и в общем-то мы приняли решение построить здесь завод на этой территории", - сказал Бачин.Он отметил, что в планах - производить более 10 видов канатных дорог и обеспечить ими всю Россию.Президент подчеркнул, что проект импортозамещения во внутреннем туризме будет полезен для РФ."Такие проекты раскрывают туристические возможности страны", - сказал Путин.Путин в понедельник посетил туристско-рекреационный кластер "Волжское море", где строятся пассажирский речной порт и здание речного вокзала. Также президенту показали макет особой экономической зоны (ОЭЗ) Завидово. С 2015 года в туристические объекты "Завидово" вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, построены яхт-клуб, кемпинг, отель Radisson Resort, а также гостиница "Ямская" в традициях Тверского деревянного зодчества конца XIX века, оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха Zavidovo Spa Village.

https://ria.ru/20221107/spetsoperatsiya-1829737029.html

https://ria.ru/20221107/missii-1829609050.html

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экономика, коммерческая недвижимость, владимир путин, россия, тверская область