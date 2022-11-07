https://ria.ru/20221107/zavod-1829741611.html
Путин поддержал строительство завода канатных дорог в ОЭЗ "Завидово"
Путин поддержал строительство завода канатных дорог в ОЭЗ "Завидово" - РИА Новости, 07.11.2022
Путин поддержал строительство завода канатных дорог в ОЭЗ "Завидово"
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства завода канатных дорог в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Завидово", глава государства подчеркнул, что... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:38
2022-11-07T17:38
2022-11-07T17:38
экономика
коммерческая недвижимость
владимир путин
россия
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства завода канатных дорог в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Завидово", глава государства подчеркнул, что такие проекты раскрывают туристические возможности страны.Во время поездки президента на территорию туристско-рекреационного кластера "Волжское море" гендиректор компании-инвестора "Веста Дискавери" Сергей Бачин рассказал Путину о планах построить завод канатных дорог на территории ОЭЗ "Завидово"."Интересный момент - это канатные дороги. Наверное, вы знаете, что канатные дороги по санкциям сейчас не поставляются в Россию. Ну и в общем-то мы приняли решение построить здесь завод на этой территории", - сказал Бачин.Он отметил, что в планах - производить более 10 видов канатных дорог и обеспечить ими всю Россию.Президент подчеркнул, что проект импортозамещения во внутреннем туризме будет полезен для РФ."Такие проекты раскрывают туристические возможности страны", - сказал Путин.Путин в понедельник посетил туристско-рекреационный кластер "Волжское море", где строятся пассажирский речной порт и здание речного вокзала. Также президенту показали макет особой экономической зоны (ОЭЗ) Завидово. С 2015 года в туристические объекты "Завидово" вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, построены яхт-клуб, кемпинг, отель Radisson Resort, а также гостиница "Ямская" в традициях Тверского деревянного зодчества конца XIX века, оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха Zavidovo Spa Village.
https://ria.ru/20221107/spetsoperatsiya-1829737029.html
https://ria.ru/20221107/missii-1829609050.html
https://ria.ru/20221105/irak-1829333758.html
россия
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, владимир путин, россия, тверская область
Экономика, Коммерческая недвижимость, Владимир Путин, Россия, Тверская область
Путин поддержал строительство завода канатных дорог в ОЭЗ "Завидово"
Путин отметил востребованность канатных дорог и поддержал строительство завода в Завидово
ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства завода канатных дорог в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Завидово", глава государства подчеркнул, что такие проекты раскрывают туристические возможности страны.
Во время поездки президента на территорию туристско-рекреационного кластера "Волжское море" гендиректор компании-инвестора "Веста Дискавери" Сергей Бачин рассказал Путину о планах построить завод канатных дорог на территории ОЭЗ "Завидово".
"Интересный момент - это канатные дороги. Наверное, вы знаете, что канатные дороги по санкциям сейчас не поставляются в Россию. Ну и в общем-то мы приняли решение построить здесь завод на этой территории", - сказал Бачин.
Он отметил, что в планах - производить более 10 видов канатных дорог и обеспечить ими всю Россию.
"Востребовано будет", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что проект импортозамещения во внутреннем туризме будет полезен для РФ.
"Такие проекты раскрывают туристические возможности страны", - сказал Путин.
Путин в понедельник посетил туристско-рекреационный кластер "Волжское море", где строятся пассажирский речной порт и здание речного вокзала. Также президенту показали макет особой экономической зоны (ОЭЗ) Завидово. С 2015 года в туристические объекты "Завидово" вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, построены яхт-клуб, кемпинг, отель Radisson Resort, а также гостиница "Ямская" в традициях Тверского деревянного зодчества конца XIX века, оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха Zavidovo Spa Village.