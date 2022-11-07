https://ria.ru/20221107/zapad-1829734285.html

В США признали, что антироссийская коалиция начала распадаться

В США признали, что антироссийская коалиция начала распадаться - РИА Новости, 07.11.2022

В США признали, что антироссийская коалиция начала распадаться

Коалиция стран Запада, направленная против России, начала слабеть из-за экономических трудностей и опасений, что кризис на Украине затянется, сообщает The New... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:27

2022-11-07T17:27

2022-11-07T18:22

в мире

олаф шольц

рольф мютцених

сильвио берлускони

украина

россия

германия

вперед, италия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Коалиция стран Запада, направленная против России, начала слабеть из-за экономических трудностей и опасений, что кризис на Украине затянется, сообщает The New York Times.Как отметили авторы статьи Джейсон Горовиц и Кэтрин Портер, европейские страны все еще активно поддерживают киевский режим, но их решимость пошатнули проблемы понижения уровня жизни и инфляции, а также усталость от конфликта, в который вкладывается много ресурсов."Многие аналитики считают, что эта приверженность продлится до тех пор, пока Соединенные Штаты удерживают позиции, но успех республиканцев, некоторые из которых поставили под сомнение цену участия в конфликте, на промежуточных выборах во вторник может изменить эти ожидания", — отметили журналисты.Обязательная поддержка Зеленского перестает устраивать жителей Германии, вышедших на протесты против решений правительства, также похожую точку зрения начинают озвучивать некоторые немецкие политики.Также журналисты напомнили о позициях главы греческой оппозиционной партии СИРИЗА Йоргоса Катругалоса и итальянского лидера правящей партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Последний заметил, что мирный процесс зависит от понимания Украиной того, что в определенный момент "она больше не сможет рассчитывать на оружие и помощь".На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину вооружением. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

https://ria.ru/20221103/rossiya-1829140816.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, олаф шольц, рольф мютцених, сильвио берлускони, украина, россия, германия, вперед, италия, сириза