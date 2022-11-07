17:27 07.11.2022 (обновлено: 18:22 07.11.2022)
В США признали, что антироссийская коалиция начала распадаться
NYT: западная солидарность против России ослабела из-за понижения уровня жизни
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники митинга против антироссийских санкций в Вене
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Коалиция стран Запада, направленная против России, начала слабеть из-за экономических трудностей и опасений, что кризис на Украине затянется, сообщает The New York Times.
Как отметили авторы статьи Джейсон Горовиц и Кэтрин Портер, европейские страны все еще активно поддерживают киевский режим, но их решимость пошатнули проблемы понижения уровня жизни и инфляции, а также усталость от конфликта, в который вкладывается много ресурсов.
5 ноября, 08:00Запад сделал Украину тараном против России
"Многие аналитики считают, что эта приверженность продлится до тех пор, пока Соединенные Штаты удерживают позиции, но успех республиканцев, некоторые из которых поставили под сомнение цену участия в конфликте, на промежуточных выборах во вторник может изменить эти ожидания", — отметили журналисты.
Обязательная поддержка Зеленского перестает устраивать жителей Германии, вышедших на протесты против решений правительства, также похожую точку зрения начинают озвучивать некоторые немецкие политики.
"Некоторые элементы в Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца также демонстрируют признаки возвращения к сближению с Россией. Рольф Мютцених, глава парламентской группы партии, обвинил министра иностранных дел в том, что он не делает больше для поиска дипломатического решения, и заявил о необходимости дипломатии", — рассказали в издании.
Также журналисты напомнили о позициях главы греческой оппозиционной партии СИРИЗА Йоргоса Катругалоса и итальянского лидера правящей партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Последний заметил, что мирный процесс зависит от понимания Украиной того, что в определенный момент "она больше не сможет рассчитывать на оружие и помощь".
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину вооружением. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.