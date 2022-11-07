Рейтинг@Mail.ru
В США признали, что антироссийская коалиция начала распадаться - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/zapad-1829734285.html
В США признали, что антироссийская коалиция начала распадаться
В США признали, что антироссийская коалиция начала распадаться - РИА Новости, 07.11.2022
В США признали, что антироссийская коалиция начала распадаться
Коалиция стран Запада, направленная против России, начала слабеть из-за экономических трудностей и опасений, что кризис на Украине затянется, сообщает The New... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:27
2022-11-07T18:22
в мире
олаф шольц
рольф мютцених
сильвио берлускони
украина
россия
германия
вперед, италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826035257_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_430ff8d28b533637a83190bcd16e5a64.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Коалиция стран Запада, направленная против России, начала слабеть из-за экономических трудностей и опасений, что кризис на Украине затянется, сообщает The New York Times.Как отметили авторы статьи Джейсон Горовиц и Кэтрин Портер, европейские страны все еще активно поддерживают киевский режим, но их решимость пошатнули проблемы понижения уровня жизни и инфляции, а также усталость от конфликта, в который вкладывается много ресурсов."Многие аналитики считают, что эта приверженность продлится до тех пор, пока Соединенные Штаты удерживают позиции, но успех республиканцев, некоторые из которых поставили под сомнение цену участия в конфликте, на промежуточных выборах во вторник может изменить эти ожидания", — отметили журналисты.Обязательная поддержка Зеленского перестает устраивать жителей Германии, вышедших на протесты против решений правительства, также похожую точку зрения начинают озвучивать некоторые немецкие политики.Также журналисты напомнили о позициях главы греческой оппозиционной партии СИРИЗА Йоргоса Катругалоса и итальянского лидера правящей партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Последний заметил, что мирный процесс зависит от понимания Украиной того, что в определенный момент "она больше не сможет рассчитывать на оружие и помощь".На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину вооружением. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
https://ria.ru/20221103/rossiya-1829140816.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826035257_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_f5643b461a7d50ebdc2f69e8cb00ee8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, рольф мютцених, сильвио берлускони, украина, россия, германия, вперед, италия, сириза
В мире, Олаф Шольц, Рольф Мютцених, Сильвио Берлускони, Украина, Россия, Германия, Вперед, Италия, СИРИЗА
17:27 07.11.2022 (обновлено: 18:22 07.11.2022)
 
В США признали, что антироссийская коалиция начала распадаться

NYT: западная солидарность против России ослабела из-за понижения уровня жизни

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники митинга против антироссийских санкций в Вене
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Коалиция стран Запада, направленная против России, начала слабеть из-за экономических трудностей и опасений, что кризис на Украине затянется, сообщает The New York Times.
Как отметили авторы статьи Джейсон Горовиц и Кэтрин Портер, европейские страны все еще активно поддерживают киевский режим, но их решимость пошатнули проблемы понижения уровня жизни и инфляции, а также усталость от конфликта, в который вкладывается много ресурсов.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 08:00
Запад сделал Украину тараном против России
"Многие аналитики считают, что эта приверженность продлится до тех пор, пока Соединенные Штаты удерживают позиции, но успех республиканцев, некоторые из которых поставили под сомнение цену участия в конфликте, на промежуточных выборах во вторник может изменить эти ожидания", — отметили журналисты.
Обязательная поддержка Зеленского перестает устраивать жителей Германии, вышедших на протесты против решений правительства, также похожую точку зрения начинают озвучивать некоторые немецкие политики.
"Некоторые элементы в Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца также демонстрируют признаки возвращения к сближению с Россией. Рольф Мютцених, глава парламентской группы партии, обвинил министра иностранных дел в том, что он не делает больше для поиска дипломатического решения, и заявил о необходимости дипломатии", — рассказали в издании.
Также журналисты напомнили о позициях главы греческой оппозиционной партии СИРИЗА Йоргоса Катругалоса и итальянского лидера правящей партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Последний заметил, что мирный процесс зависит от понимания Украиной того, что в определенный момент "она больше не сможет рассчитывать на оружие и помощь".
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину вооружением. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Участники митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 23:38
Business Insider назвал пять влиятельных фигур Запада, поддержавших Россию
 
В миреОлаф ШольцРольф МютценихСильвио БерлускониУкраинаРоссияГерманияВперед, ИталияСИРИЗА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала