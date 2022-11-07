https://ria.ru/20221107/zakon-1829772091.html

Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие методов работы спецслужб

Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие методов работы спецслужб - РИА Новости, 07.11.2022

Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие методов работы спецслужб

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:41

2022-11-07T18:41

2022-11-07T18:41

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации в РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.С этой целью документ исключает из сферы действия закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" деятельность органов федеральной службы безопасности, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации.Эти измерения направлены на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб, которая "всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности".

https://ria.ru/20220929/diplomatiya-1820296589.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)