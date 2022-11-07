Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие методов работы спецслужб - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/zakon-1829772091.html
Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие методов работы спецслужб
Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие методов работы спецслужб - РИА Новости, 07.11.2022
Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие методов работы спецслужб
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:41
2022-11-07T18:41
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151071/70/1510717040_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_159eaf66ffaa945a93fcb65d3a8aab42.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации в РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.С этой целью документ исключает из сферы действия закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" деятельность органов федеральной службы безопасности, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации.Эти измерения направлены на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб, которая "всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности".
https://ria.ru/20220929/diplomatiya-1820296589.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151071/70/1510717040_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_96cea83b98d8e80587070d9c19d6b821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
18:41 07.11.2022
 
Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие методов работы спецслужб

Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие сведений о методах деятельности спецслужб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание ФСБ, Москва
Здание ФСБ, Москва - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание ФСБ, Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации в РФ.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С этой целью документ исключает из сферы действия закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" деятельность органов федеральной службы безопасности, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации.
Эти измерения направлены на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб, которая "всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности".
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 13:03
Песков заявил об отсутствии контактов спецслужб России и США
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала