https://ria.ru/20221107/zakon-1829772091.html
Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие методов работы спецслужб
Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие методов работы спецслужб - РИА Новости, 07.11.2022
Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие методов работы спецслужб
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:41
2022-11-07T18:41
2022-11-07T18:41
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации в РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.С этой целью документ исключает из сферы действия закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" деятельность органов федеральной службы безопасности, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации.Эти измерения направлены на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб, которая "всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности".
https://ria.ru/20220929/diplomatiya-1820296589.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие методов работы спецслужб
Путин подписал закон, предупреждающий раскрытие сведений о методах деятельности спецслужб