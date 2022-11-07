https://ria.ru/20221107/zaes-1829641846.html

Украинские войска выпустили семь снарядов по ЗАЭС

Украинские войска выпустили семь снарядов по ЗАЭС - РИА Новости, 07.11.2022

Украинские войска выпустили семь снарядов по ЗАЭС

Киев в очередной раз обстрелял территорию промзоны Запорожской АЭС, выпустив семь крупнокалиберных артиллерийских снаряда из подконтрольного украинским войскам... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:03

2022-11-07T13:03

2022-11-07T13:16

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

запорожская аэс

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Киев в очередной раз обстрелял территорию промзоны Запорожской АЭС, выпустив семь крупнокалиберных артиллерийских снаряда из подконтрольного украинским войскам района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в понедельник в Минобороны России.Как отметили в Минобороны, очередной обстрел продолжает провокации Киева с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции."В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области", - сообщили в ведомстве.Ответным огнем российская артиллерия подавила батарею противника."Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828914175.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, запорожская аэс