Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили семь снарядов по ЗАЭС - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/zaes-1829641846.html
Украинские войска выпустили семь снарядов по ЗАЭС
Украинские войска выпустили семь снарядов по ЗАЭС - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска выпустили семь снарядов по ЗАЭС
Киев в очередной раз обстрелял территорию промзоны Запорожской АЭС, выпустив семь крупнокалиберных артиллерийских снаряда из подконтрольного украинским войскам... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:03
2022-11-07T13:16
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824539789_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_989f5b92d873d8eee9a549111d4745e7.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Киев в очередной раз обстрелял территорию промзоны Запорожской АЭС, выпустив семь крупнокалиберных артиллерийских снаряда из подконтрольного украинским войскам района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в понедельник в Минобороны России.Как отметили в Минобороны, очередной обстрел продолжает провокации Киева с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции."В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области", - сообщили в ведомстве.Ответным огнем российская артиллерия подавила батарею противника."Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20221103/zaes-1828914175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824539789_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c184b6410250fe620ad6c8939c4cea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Запорожская АЭС
13:03 07.11.2022 (обновлено: 13:16 07.11.2022)
 
Украинские войска выпустили семь снарядов по ЗАЭС

Минобороны: украинские войска выпустили семь крупнокалиберных снарядов по ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Киев в очередной раз обстрелял территорию промзоны Запорожской АЭС, выпустив семь крупнокалиберных артиллерийских снаряда из подконтрольного украинским войскам района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в понедельник в Минобороны России.
Как отметили в Минобороны, очередной обстрел продолжает провокации Киева с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
"В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области", - сообщили в ведомстве.
Ответным огнем российская артиллерия подавила батарею противника.
"Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме", - подчеркнули в ведомстве.
Реакторы Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Дополняется
ЗАЭС полностью отключили от украинской энергосистемы, сообщили власти
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала