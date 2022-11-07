https://ria.ru/20221107/zaes-1829641846.html
Украинские войска выпустили семь снарядов по ЗАЭС
Украинские войска выпустили семь снарядов по ЗАЭС - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска выпустили семь снарядов по ЗАЭС
Киев в очередной раз обстрелял территорию промзоны Запорожской АЭС, выпустив семь крупнокалиберных артиллерийских снаряда из подконтрольного украинским войскам... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:03
2022-11-07T13:03
2022-11-07T13:16
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824539789_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_989f5b92d873d8eee9a549111d4745e7.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Киев в очередной раз обстрелял территорию промзоны Запорожской АЭС, выпустив семь крупнокалиберных артиллерийских снаряда из подконтрольного украинским войскам района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в понедельник в Минобороны России.Как отметили в Минобороны, очередной обстрел продолжает провокации Киева с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции."В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области", - сообщили в ведомстве.Ответным огнем российская артиллерия подавила батарею противника."Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20221103/zaes-1828914175.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824539789_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c184b6410250fe620ad6c8939c4cea7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Запорожская АЭС
13:03 07.11.2022 (обновлено: 13:16 07.11.2022)
Украинские войска выпустили семь снарядов по ЗАЭС
Минобороны: украинские войска выпустили семь крупнокалиберных снарядов по ЗАЭС
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Киев в очередной раз обстрелял территорию промзоны Запорожской АЭС, выпустив семь крупнокалиберных артиллерийских снаряда из подконтрольного украинским войскам района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в понедельник в Минобороны России.
Как отметили в Минобороны, очередной обстрел продолжает провокации Киева с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
"В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ
выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области", - сообщили в ведомстве.
Ответным огнем российская артиллерия подавила батарею противника.
"Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме", - подчеркнули в ведомстве.