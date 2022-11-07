https://ria.ru/20221107/yadernoe-1829583482.html

Медведев сравнил позиции ЮАР и Украины по ядерному оружию

Медведев сравнил позиции ЮАР и Украины по ядерному оружию - РИА Новости, 07.11.2022

Медведев сравнил позиции ЮАР и Украины по ядерному оружию

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил ЮАР и Украину, отметив, что власти африканской страны заняли ответственную позицию по ядерному вопросу в отличие от... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:26

2022-11-07T10:26

2022-11-07T10:26

специальная военная операция на украине

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ядерное оружие

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил ЮАР и Украину, отметив, что власти африканской страны заняли ответственную позицию по ядерному вопросу в отличие от "убогих марионеток из неполноценного государства"."После состоявшегося на прошлой неделе разговора с вице-президентом ЮАР Дэвидом Мабузой вот что подумалось. Южно-Африканская Республика ведь была первой и, по сути, единственной страной, обладавшей ядерным оружием, потенциалом его производства, комплексом управления, средствами доставки и принявшей важное политическое решение добровольно от всего этого отказаться. После чего присоединилась к ДНЯО, стала одним из инициаторов заключения Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Африке (договор Пелиндаба), в 1996 году", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что пришедшие после крушения режима апартеида демократические власти заняли ответственную позицию по отношению к народу, соседним странам и всему мировому сообществу.Медведев подчеркнул, что они и не жалеют сегодня о сделанном выборе и гордятся им. По его мнению, именно поэтому ЮАР сегодня – "важнейший представитель формирующейся глобальной архитектуры нового многополярного миропорядка". Претория наравне с РФ, Китаем, Индией и Бразилией является ключевым элементом механизма БРИКС, отметил он."А что мы видим на контрасте рядом с собственными границами? Убогих марионеток из неполноценного государства, ныне горько плачущих о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал. Кстати, замечу о решении, продиктованном под жестким давлением своих нынешних хозяев из Вашингтона. Малороссийские "вожди" всегда потом говорили о нем как о вынужденном шаге, хотя содержать свалившееся случайным образом "могущество" у Киева средств не было. И с явным привкусом горечи: от ныне покойного Кравчука до нынешнего наркотического злодея", - добавил Медведев. Он подчеркнул, что "с дьявольским удовольствием" против РФ и их граждан было бы применено ядерное оружие, о чем "недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу".

https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828662476.html

https://ria.ru/20221028/bomba-1827509844.html

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Кирилл Волков

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