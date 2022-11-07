https://ria.ru/20221107/vystavka-1829799058.html

Выставка в Московском зоопарке расскажет о редком снежном барсе

Выставка в Московском зоопарке расскажет о редком снежном барсе - РИА Новости, 07.11.2022

Выставка в Московском зоопарке расскажет о редком снежном барсе

9 ноября в 14:00 в Московском зоопарке состоится торжественное открытие комплексного последовательного проекта для привлечения внимания людей к проблеме... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T20:09

2022-11-07T20:09

2022-11-07T20:09

пресс-релизы

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МОСКВА, 7 ноя - Пресс-служба Московского зоопарка. 9 ноября в 14:00 в Московском зоопарке состоится торжественное открытие комплексного последовательного проекта для привлечения внимания людей к проблеме возможного исчезновения снежного барса (ирбиса). Проект запущен совместно с Попечительским советом Национального парка "Сайлюгемский" в лице А.М. Узденова при поддержке Правительства Москвы.Подобный проект не реализовывался ранее – это уникальный опыт коллаборации зоологического и национального парков.Торжественное открытие состоится на внутренней территории Московского Зоопарка со стороны Нового входа (выход из м. "Баррикадная", ул. Большая Грузинская, д.8, стр. 3).Выставку откроют:Комплексная последовательная выставка состоит из трех сегментов. Первый – семь интерактивных мультитач-стендов, расположенных на Новой территории Московского зоопарка. Второй – видеоролик о снежном барсе, размещенный на медиаэкране NAKED EYES, расположенном на башне Главного входа Московского зоопарка. Третий – граффити с изображением снежного барса, созданное около выхода из метро "Баррикадная".На самой территории зоологического учреждения органично размещены семь уникальных мультитач-объектов – это новое слово в просвещении посетителей всех возрастов и групп. Стенды покажут, насколько удивителен снежный барс, через различные инструменты просвещения: стенды можно трогать, заходить внутрь них, у каждого теперь появилась возможность услышать голос снежного барса и, конечно, прикоснуться к нему.На первом стенде системно изложена общая информация о снежном барсе в России. На втором посетители смогут вручную двигать фигурку ирбиса по маршрутам их миграции. На третьем стенде можно будет сравнить свою руку с лапой барса, а также прикоснуться к "подушечкам его пальцев". На четвертом стенде посетители смогут увидеть мир глазами ирбиса с помощью первого в России шлема виртуальной реальности в виде головы ирбиса, созданного на 3D-принтере. На пятом стенде каждый желающий сможет услышать защитный рык, призывные звуки, а также довольное ворчание снежного барса. Шестой стенд даст возможность потрогать шерсть ирбиса – ее искусственный вариант, выполненный из самых современных материалов. Седьмой стенд – это фотозона, в которую можно будет зайти и сфотографироваться как будто бы в национальном парке "Сайлюгемский" на фоне горы Белуха в непосредственной близости от снежных барсов.На экране NAKED EYES, расположенном на башне Главного входа Московского зоопарка (ул. Б. Грузинская, д. 1), будет появляться анималистично отрисованный снежный барс, который покажет свои физические возможности с характерными прыжками, движениями и охотой. В просветительском видеоролике будут отсутствовать какая-либо реклама или надписи.Ролик имеет три "главы" видео-блоков: зацикленный ролик (дневной показ), зацикленный ролик-2 (ночной показ), а также активный блок (за 1 минуту до начала каждого часа). В зависимости от времени суток активность анимированного животного будет разной. Днем кошка-невидимка будет наблюдать за посетителями зоосада и гостями столицы, ночью – спать. В активной фазе (в дневные часы) ирбис за 1 минуту до нового часа раскроет секреты своей охоты, покажет красоты своего ареала.У недавно открывшегося Нового входа в Московский зоопарк (выход из м. "Баррикадная") появилось изображение снежного барса, выполненное в современном стиле – граффити. Данный проект привлекает внимание посетителей и позволяет перенестись в удивительные края обитания краснокнижного животного за секунды.Выставка бесплатна для всех посетителей Московского зоопарка. Срок действия проекта – год.Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, внесенных в Красную книгу. Охота на него полностью запрещена. Ранее популяция снежного барса была на грани исчезновения по причине браконьерства. Сейчас начат медленный путь к восстановлению вида.Контакт для аккредитации СМИ:Тел: +7 (966) 090-95-86E-mail: b.saraliev@moscowzoo.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы