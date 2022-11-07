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Большинство семей мобилизованных в Подмосковье получили выплаты

Большинство семей мобилизованных в Подмосковье получили выплаты - РИА Новости, 07.11.2022

Большинство семей мобилизованных в Подмосковье получили выплаты

Практически все выплаты семьям мобилизованных в Подмосковье завершены, не получившим выплаты их направят до конца этой недели, заявил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:06

2022-11-07T13:06

2022-11-07T13:06

специальная военная операция на украине

общество

андрей воробьев

владимир путин

московская область (подмосковье)

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Практически все выплаты семьям мобилизованных в Подмосковье завершены, не получившим выплаты их направят до конца этой недели, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Хочу наш цифровой социальный блок поблагодарить. Все выплаты практически завершены, если кто-то, какая-то семья еще не получила выплаты, то уже в ручном режиме на этой неделе процедуру мы закончим", - сказал он на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.По словам министра правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Кетеван Швелидзе, в регионе продолжается работа с семьями мобилизованных. За прошедшую неделю было получено 4875 обращений по теме мобилизации, что на 21% меньше, чем за неделю ранее. Воробьев отметил, что важно и дальше увидеть снижение количества вопросов, которые задают граждане.Топ обращений возглавляют вопросы по выплатам, условиям частичной мобилизации, а также поддержке семей мобилизованных, рассказала Швелидзе.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html

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московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, андрей воробьев, владимир путин, московская область (подмосковье), россия, частичная мобилизация в россии