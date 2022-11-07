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Большинство семей мобилизованных в Подмосковье получили выплаты
Большинство семей мобилизованных в Подмосковье получили выплаты - РИА Новости, 07.11.2022
Большинство семей мобилизованных в Подмосковье получили выплаты
Практически все выплаты семьям мобилизованных в Подмосковье завершены, не получившим выплаты их направят до конца этой недели, заявил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:06
2022-11-07T13:06
2022-11-07T13:06
специальная военная операция на украине
общество
андрей воробьев
владимир путин
московская область (подмосковье)
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Практически все выплаты семьям мобилизованных в Подмосковье завершены, не получившим выплаты их направят до конца этой недели, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Хочу наш цифровой социальный блок поблагодарить. Все выплаты практически завершены, если кто-то, какая-то семья еще не получила выплаты, то уже в ручном режиме на этой неделе процедуру мы закончим", - сказал он на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.По словам министра правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Кетеван Швелидзе, в регионе продолжается работа с семьями мобилизованных. За прошедшую неделю было получено 4875 обращений по теме мобилизации, что на 21% меньше, чем за неделю ранее. Воробьев отметил, что важно и дальше увидеть снижение количества вопросов, которые задают граждане.Топ обращений возглавляют вопросы по выплатам, условиям частичной мобилизации, а также поддержке семей мобилизованных, рассказала Швелидзе.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Воробьев, Владимир Путин, Московская область (Подмосковье), Россия, Частичная мобилизация в России
Большинство семей мобилизованных в Подмосковье получили выплаты
Губернатор Воробьев: почти все выплаты семьям мобилизованных в Подмосковье завершены
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Практически все выплаты семьям мобилизованных в Подмосковье завершены, не получившим выплаты их направят до конца этой недели, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Хочу наш цифровой социальный блок поблагодарить. Все выплаты практически завершены, если кто-то, какая-то семья еще не получила выплаты, то уже в ручном режиме на этой неделе процедуру мы закончим", - сказал он на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.
По словам министра правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Кетеван Швелидзе, в регионе продолжается работа с семьями мобилизованных. За прошедшую неделю было получено 4875 обращений по теме мобилизации, что на 21% меньше, чем за неделю ранее. Воробьев отметил, что важно и дальше увидеть снижение количества вопросов, которые задают граждане.
Топ обращений возглавляют вопросы по выплатам, условиям частичной мобилизации, а также поддержке семей мобилизованных, рассказала Швелидзе.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.
Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.