https://ria.ru/20221107/vyplaty-1829547158.html
Юрист раскрыла, как получить выплаты после смерти родственника
Юрист раскрыла, как получить выплаты после смерти родственника - РИА Новости, 07.11.2022
Юрист раскрыла, как получить выплаты после смерти родственника
Россияне могут получить некоторые выплаты после смерти родственника, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Мария Спиридонова. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T03:18
2022-11-07T03:18
2022-11-07T03:18
общество
мария спиридонова
россия
пенсионный фонд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152301/50/1523015091_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_1ea213d11890143edeab03e5d9a2d3aa.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Россияне могут получить некоторые выплаты после смерти родственника, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Мария Спиридонова.Так, согласно Федеральному закону "О погребении и похоронном деле", выплата осуществляется, если похороны оплачивали семья или законный представитель умершего, отметила эксперт. В этом случае размер пособия будет равен стоимости погребальных услуг, но не выше 4000 рублей, с последующей ежегодной индексацией. Оформить выплату на погребение можно в территориальном органе ПФР, страховой организации, а также в органе соцзащиты населения по месту жительства, подчеркнула юрист.Спиридонова добавила, что один из родителей, супруг, лица, состоящие на иждивении, другие члены семьи могут обратиться в ПФР или МФЦ для получения выплаты в связи со смертью кормильца.Кроме того, статья 141 Трудового кодекса России предполагает выдачу заработной платы умершего работника членам его семьи не позже позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов, заключила эксперт.
https://ria.ru/20221106/vyplaty-1829481615.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152301/50/1523015091_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_337b055bacecda1e1a91f38bdedd7c86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мария спиридонова, россия, пенсионный фонд рф
Общество, Мария Спиридонова, Россия, Пенсионный фонд РФ
Юрист раскрыла, как получить выплаты после смерти родственника
Юрист Спиридонова заявила о праве родных умершего на его зарплату и пособие на погребение