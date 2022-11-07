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Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев - РИА Новости, 07.11.2022
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Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев
Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев - РИА Новости, 07.11.2022
Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев
Предприниматель Илон Маск посоветовал американцам без партийной аффилиации проголосовать на предстоящих во вторник выборах в конгресс за республиканцев, чтобы... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:56
2022-11-07T18:56
в мире
илон маск
сша
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Предприниматель Илон Маск посоветовал американцам без партийной аффилиации проголосовать на предстоящих во вторник выборах в конгресс за республиканцев, чтобы уравновесить демократическую администрацию."Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент – демократ", - написал Маск в недавно купленном им Twitter.Американцы во вторник выбирают весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас конгресс полностью контролируется демократами – однопартийцами президента Джо Байдена.
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в мире, илон маск, сша, конгресс сша
В мире, Илон Маск, США, Конгресс США
18:56 07.11.2022
 
Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев

Маск посоветовал беспартийным проголосовать за республиканцев на выборах в конгресс

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Предприниматель Илон Маск посоветовал американцам без партийной аффилиации проголосовать на предстоящих во вторник выборах в конгресс за республиканцев, чтобы уравновесить демократическую администрацию.
"Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент – демократ", - написал Маск в недавно купленном им Twitter.
Американцы во вторник выбирают весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас конгресс полностью контролируется демократами – однопартийцами президента Джо Байдена.
Президент США Джо Байден во время предвыборной кампании в Филадельфии, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
08:00
Сезон охоты на "хромую утку": после выборов Байдену грозит импичмент
 
В миреИлон МаскСШАКонгресс США
 
 
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