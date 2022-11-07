https://ria.ru/20221107/vybory-1829776924.html
Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев
Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев - РИА Новости, 07.11.2022
Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев
Предприниматель Илон Маск посоветовал американцам без партийной аффилиации проголосовать на предстоящих во вторник выборах в конгресс за республиканцев, чтобы... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:56
2022-11-07T18:56
2022-11-07T18:56
в мире
илон маск
сша
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_0:211:3071:1939_1920x0_80_0_0_bb2496388485835a6526242938666edd.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Предприниматель Илон Маск посоветовал американцам без партийной аффилиации проголосовать на предстоящих во вторник выборах в конгресс за республиканцев, чтобы уравновесить демократическую администрацию."Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент – демократ", - написал Маск в недавно купленном им Twitter.Американцы во вторник выбирают весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас конгресс полностью контролируется демократами – однопартийцами президента Джо Байдена.
https://ria.ru/20221107/bayden-1829518364.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2765b91b58ebe8b524b8bec2ed53ee5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, сша, конгресс сша
В мире, Илон Маск, США, Конгресс США
Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев
Маск посоветовал беспартийным проголосовать за республиканцев на выборах в конгресс