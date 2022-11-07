https://ria.ru/20221107/vybory-1829776924.html

Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев

Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев - РИА Новости, 07.11.2022

Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев

Предприниматель Илон Маск посоветовал американцам без партийной аффилиации проголосовать на предстоящих во вторник выборах в конгресс за республиканцев, чтобы... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:56

2022-11-07T18:56

2022-11-07T18:56

в мире

илон маск

сша

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Предприниматель Илон Маск посоветовал американцам без партийной аффилиации проголосовать на предстоящих во вторник выборах в конгресс за республиканцев, чтобы уравновесить демократическую администрацию."Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент – демократ", - написал Маск в недавно купленном им Twitter.Американцы во вторник выбирают весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас конгресс полностью контролируется демократами – однопартийцами президента Джо Байдена.

https://ria.ru/20221107/bayden-1829518364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, илон маск, сша, конгресс сша