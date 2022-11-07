https://ria.ru/20221107/vybory-1829706100.html

Американские активисты отметили демотивированность сторонников демократов

Американские активисты отметили демотивированность сторонников демократов - РИА Новости, 07.11.2022

Американские активисты отметили демотивированность сторонников демократов

Апатия и чувство бессилия избирателей может повлиять на результаты промежуточных выборов в конгресс, особенно среди сторонников демократической партии, считают... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:16

2022-11-07T16:16

2022-11-07T16:16

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Апатия и чувство бессилия избирателей может повлиять на результаты промежуточных выборов в конгресс, особенно среди сторонников демократической партии, считают опрошенные РИА Новости американские активисты.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса, а также выборы губернаторов ряда штатов и глав территорий.Конституционный юрист Димитра Стафополус указала РИА Новости на то, что нынешние политики у власти не исполнили собственных предвыборных обязательств, данных американскому народу."Я думаю, что эти промежуточные выборы окажутся открывающими глаза, мы увидим низкий результат", - заявила юрист, добавив, что уже не поддерживает нынешнего президента США Джо Байдена, хотя голосовала за него в 2020 году.Она считает, что население демотивировано, настроено апатично и не верит действующей политической системе, а самим американцам стоит выходить на улицы и протестовать против экономических ошибок властей."В этой стране нет ничего, что нужно спасать", - подчеркнула Стафополус.Организационный директор правозащитной организации Redress Movement Риа Томсон-Вашингтон также указывает на апатию избирателей, одновременно критикуя Вашингтон за миллиарды долларов помощи Украине на фоне нехватки инвестиций внутри страны.Она указала, что если бы администрация Байдена была серьезно настроена решать проблемы внутри страны, то власти занялись бы ликвидацией детской бедности и проблемами образования.Бывший организатор Национального демократического комитета в штате Северная Каролина Керра Болтон, отмечает чувство бессилия и нехватки внимания к ключевым для США вопросам, среди которых и запреты на аборты."Аборты были большой проблемой, которая активизировала белых женщин. Все эти женщины говорили, что будут маршировать после (дела) "Роу против Уэйда", но они едва что-либо сделали", - сообщила Болтон.Отношение к абортам - один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери.

https://ria.ru/20221107/vybory-1829619158.html

https://ria.ru/20221106/faktor-1829503198.html

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в мире, сша, украина, джо байден, конгресс сша