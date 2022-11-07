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Американские активисты отметили демотивированность сторонников демократов - РИА Новости, 07.11.2022
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Американские активисты отметили демотивированность сторонников демократов
Американские активисты отметили демотивированность сторонников демократов - РИА Новости, 07.11.2022
Американские активисты отметили демотивированность сторонников демократов
Апатия и чувство бессилия избирателей может повлиять на результаты промежуточных выборов в конгресс, особенно среди сторонников демократической партии, считают... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:16
2022-11-07T16:16
в мире
сша
украина
джо байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Апатия и чувство бессилия избирателей может повлиять на результаты промежуточных выборов в конгресс, особенно среди сторонников демократической партии, считают опрошенные РИА Новости американские активисты.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса, а также выборы губернаторов ряда штатов и глав территорий.Конституционный юрист Димитра Стафополус указала РИА Новости на то, что нынешние политики у власти не исполнили собственных предвыборных обязательств, данных американскому народу."Я думаю, что эти промежуточные выборы окажутся открывающими глаза, мы увидим низкий результат", - заявила юрист, добавив, что уже не поддерживает нынешнего президента США Джо Байдена, хотя голосовала за него в 2020 году.Она считает, что население демотивировано, настроено апатично и не верит действующей политической системе, а самим американцам стоит выходить на улицы и протестовать против экономических ошибок властей."В этой стране нет ничего, что нужно спасать", - подчеркнула Стафополус.Организационный директор правозащитной организации Redress Movement Риа Томсон-Вашингтон также указывает на апатию избирателей, одновременно критикуя Вашингтон за миллиарды долларов помощи Украине на фоне нехватки инвестиций внутри страны.Она указала, что если бы администрация Байдена была серьезно настроена решать проблемы внутри страны, то власти занялись бы ликвидацией детской бедности и проблемами образования.Бывший организатор Национального демократического комитета в штате Северная Каролина Керра Болтон, отмечает чувство бессилия и нехватки внимания к ключевым для США вопросам, среди которых и запреты на аборты."Аборты были большой проблемой, которая активизировала белых женщин. Все эти женщины говорили, что будут маршировать после (дела) "Роу против Уэйда", но они едва что-либо сделали", - сообщила Болтон.Отношение к абортам - один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери.
https://ria.ru/20221107/vybory-1829619158.html
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в мире, сша, украина, джо байден, конгресс сша
В мире, США, Украина, Джо Байден, Конгресс США
16:16 07.11.2022
 
Американские активисты отметили демотивированность сторонников демократов

Американские активисты отметили демотивированность сторонников демократов перед выборами

© AP Photo / Thomas PeipertНаклейки с надписью "Я проголосовал" на избирательном участке в США
Наклейки с надписью Я проголосовал на избирательном участке в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Thomas Peipert
Наклейки с надписью "Я проголосовал" на избирательном участке в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Апатия и чувство бессилия избирателей может повлиять на результаты промежуточных выборов в конгресс, особенно среди сторонников демократической партии, считают опрошенные РИА Новости американские активисты.
В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса, а также выборы губернаторов ряда штатов и глав территорий.
Мужчина голосует на промежуточных выборах в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
12:01
В США рассказали, чем для Киева обернется победа республиканцев на выборах
Конституционный юрист Димитра Стафополус указала РИА Новости на то, что нынешние политики у власти не исполнили собственных предвыборных обязательств, данных американскому народу.
"Какие еще у нас есть опции? Сверху донизу все слишком авторитарно. Даже если демократы будут выбраны, то что они собираются делать?"- сказала она.
"Я думаю, что эти промежуточные выборы окажутся открывающими глаза, мы увидим низкий результат", - заявила юрист, добавив, что уже не поддерживает нынешнего президента США Джо Байдена, хотя голосовала за него в 2020 году.
Она считает, что население демотивировано, настроено апатично и не верит действующей политической системе, а самим американцам стоит выходить на улицы и протестовать против экономических ошибок властей.
"В этой стране нет ничего, что нужно спасать", - подчеркнула Стафополус.
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Организационный директор правозащитной организации Redress Movement Риа Томсон-Вашингтон также указывает на апатию избирателей, одновременно критикуя Вашингтон за миллиарды долларов помощи Украине на фоне нехватки инвестиций внутри страны.
"Они тратят миллиарды и миллиарды на Украину, но в некоторые из наших сообществ вообще нет инвестиций", - заявила активист.
Она указала, что если бы администрация Байдена была серьезно настроена решать проблемы внутри страны, то власти занялись бы ликвидацией детской бедности и проблемами образования.
Бывший организатор Национального демократического комитета в штате Северная Каролина Керра Болтон, отмечает чувство бессилия и нехватки внимания к ключевым для США вопросам, среди которых и запреты на аборты.
"Аборты были большой проблемой, которая активизировала белых женщин. Все эти женщины говорили, что будут маршировать после (дела) "Роу против Уэйда", но они едва что-либо сделали", - сообщила Болтон.
Отношение к абортам - один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери.
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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