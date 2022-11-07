12:01 07.11.2022 (обновлено: 12:51 07.11.2022)
В США рассказали, чем для Киева обернется победа республиканцев на выборах
WP: финансовый поток в Киев иссякнет, если на промежуточных выборах победят республиканцы
© AP Photo / Andrew HarnikМужчина голосует на промежуточных выборах в США
© AP Photo / Andrew Harnik
Мужчина голосует на промежуточных выборах в США. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Поток финансовой помощи Украине может быстро иссякнуть, если на промежуточных выборах в американский конгресс победит республиканская партия. Об этом предупредил журналист Ишаан Тарур в статье для газеты The Washington Post.
По его словам, в последнее время все больше заметных представителей республиканцев высказывается за отмену поддержки киевского режима. Среди них — член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, а также кандидат в сенат США в Огайо Джей Ди Вэнс.
"Я думаю, что мы находимся на том этапе, когда мы дали достаточно денег на Украину, я действительно так думаю. <...> Европейцы должны сделать шаг вперед. И, честно говоря, если бы украинцы и европейцы, что более важно, знали, что Америка не собирается постоянно оплачивать счета, они тогда могли бы выступить самостоятельно", — цитирует автор Вэнса.
Тарур считает, что возвращение в активное политическое поле экс-президента США Дональда Трампа также не сулит Киеву ничего хорошего.
"Я просто вижу несущийся товарный поезд — и это Трамп и его операция, направленная против помощи Украине. Республиканцы в палате представителей, если они получат большинство, противоестественно выступят против всего, за что выступает Джо Байден, включая конфликт на Украине. Настанет настоящий кризис, когда республиканское большинство в палате представителей откажется поддержать дополнительную помощь Украине", — поддерживает это мнение сенатор-демократ Крис Мерфи от штата Коннектикут.
На фоне российской военной операции на Украине западные страны продолжают вооружать Киев. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.