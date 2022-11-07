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В США рассказали, чем для Киева обернется победа республиканцев на выборах - РИА Новости, 07.11.2022
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В США рассказали, чем для Киева обернется победа республиканцев на выборах
В США рассказали, чем для Киева обернется победа республиканцев на выборах - РИА Новости, 07.11.2022
В США рассказали, чем для Киева обернется победа республиканцев на выборах
Поток финансовой помощи Украине может быстро иссякнуть, если на промежуточных выборах в американский конгресс победит республиканская партия. Об этом... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:01
2022-11-07T12:51
в мире
дональд трамп
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выборы в конгресс сша
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Поток финансовой помощи Украине может быстро иссякнуть, если на промежуточных выборах в американский конгресс победит республиканская партия. Об этом предупредил журналист Ишаан Тарур в статье для газеты The Washington Post.По его словам, в последнее время все больше заметных представителей республиканцев высказывается за отмену поддержки киевского режима. Среди них — член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, а также кандидат в сенат США в Огайо Джей Ди Вэнс."Я думаю, что мы находимся на том этапе, когда мы дали достаточно денег на Украину, я действительно так думаю. &lt;...&gt; Европейцы должны сделать шаг вперед. И, честно говоря, если бы украинцы и европейцы, что более важно, знали, что Америка не собирается постоянно оплачивать счета, они тогда могли бы выступить самостоятельно", — цитирует автор Вэнса.Тарур считает, что возвращение в активное политическое поле экс-президента США Дональда Трампа также не сулит Киеву ничего хорошего.На фоне российской военной операции на Украине западные страны продолжают вооружать Киев. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221107/evropa-1829576089.html
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в мире, дональд трамп, марджори тейлор грин, кевин маккарти, огайо, украина, сша, выборы в конгресс сша
В мире, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Кевин Маккарти, Огайо, Украина, США, Выборы в Конгресс США
12:01 07.11.2022 (обновлено: 12:51 07.11.2022)
 
В США рассказали, чем для Киева обернется победа республиканцев на выборах

WP: финансовый поток в Киев иссякнет, если на промежуточных выборах победят республиканцы

© AP Photo / Andrew HarnikМужчина голосует на промежуточных выборах в США
Мужчина голосует на промежуточных выборах в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Мужчина голосует на промежуточных выборах в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Поток финансовой помощи Украине может быстро иссякнуть, если на промежуточных выборах в американский конгресс победит республиканская партия. Об этом предупредил журналист Ишаан Тарур в статье для газеты The Washington Post.
По его словам, в последнее время все больше заметных представителей республиканцев высказывается за отмену поддержки киевского режима. Среди них — член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, а также кандидат в сенат США в Огайо Джей Ди Вэнс.
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"Я думаю, что мы находимся на том этапе, когда мы дали достаточно денег на Украину, я действительно так думаю. <...> Европейцы должны сделать шаг вперед. И, честно говоря, если бы украинцы и европейцы, что более важно, знали, что Америка не собирается постоянно оплачивать счета, они тогда могли бы выступить самостоятельно", — цитирует автор Вэнса.
Тарур считает, что возвращение в активное политическое поле экс-президента США Дональда Трампа также не сулит Киеву ничего хорошего.

"Я просто вижу несущийся товарный поезд — и это Трамп и его операция, направленная против помощи Украине. Республиканцы в палате представителей, если они получат большинство, противоестественно выступят против всего, за что выступает Джо Байден, включая конфликт на Украине. Настанет настоящий кризис, когда республиканское большинство в палате представителей откажется поддержать дополнительную помощь Украине", — поддерживает это мнение сенатор-демократ Крис Мерфи от штата Коннектикут.

На фоне российской военной операции на Украине западные страны продолжают вооружать Киев. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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