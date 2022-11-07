https://ria.ru/20221107/vvs-1829709034.html
Польша расширит базу ВВС США в центре страны
Польша расширит базу ВВС США в центре страны - РИА Новости, 07.11.2022
Польша расширит базу ВВС США в центре страны
Польша расширяет базу ВВС США в Повидзе (Великопольское воеводство, центральная часть страны), сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:21
2022-11-07T16:21
2022-11-07T16:54
в мире
мариуш блащак
польша
сша
великопольское воеводство
ввс сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772779178_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_43b1cd9dccf3d8df2749f38c6dce06c3.jpg
ВАРШАВА, 7 ноя - РИА Новости. Польша расширяет базу ВВС США в Повидзе (Великопольское воеводство, центральная часть страны), сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Очередная инвестиция в базу в Повидзе. На этот раз инвестиция предназначена для воздушных сил Соединенных Штатов. В Повидзе расквартирована боевая авиационная бригада Соединенных Штатов, вооруженная ударными вертолетами Apache. Для этих вертолетов в течение нескольких лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов с одной стороны, с другой стороны топливная база, чтобы вертолеты могли действовать из Повидза, чтобы могли поддерживать польские силы и силу Североатлантического союза", - сказал Блащак.Он отметил, что это не первая польская инвестиция в данную американскую базу. "В июне с послом США Марком Бжезиньским в Повидзе мы начинали строительство склада боеприпасов. Так что, можно сказать, что Повидз становится военным комплексом, который готовится поддерживать польские силы и силы НАТО на восточном фланге Североатлантического союза", - сказал польский министр.По последней информации, в настоящее время в Польше расквартировано более 10 тысяч американских военнослужащих.В свою очередь посол Бжезиньский заявил, что данная американская база "будет иметь все, что нужно для того, чтобы ВВС были готовы к проведения воздушных операций в Польше". "Будут дополнительные объекты, здания, оснащение, машины - все размещено в одном месте", - сказал он.Дипломат также рассказал, что на территории базы построят крупный топливный склад. "Проект склада топлива значительного объема - на 1,5 миллиона, которого хватит, для того, чтобы обеспечить топливом целую бронетанковую бригаду сухопутных сил США", - сказал он.Бжезиньский уточнил, что всего в Польше планируется более 100 инвестиций в инфраструктуру для американской армии. "Эти два инвестиционных проекта и еще более 100 планируемых в Польше в ближайшие несколько десятилетий, сэкономят нам ценное время", - сказал он.По словам дипломата, такие инвестиции в инфраструктуру "создают возможность для определенной эластичности со стороны США, чтобы увеличить присутствие в Польше".
https://ria.ru/20221105/pomosch-1829379768.html
https://ria.ru/20221030/oruzhie-1827881340.html
https://ria.ru/20221105/polsha-1829404393.html
польша
сша
великопольское воеводство
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772779178_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c3ac40bedd60d6ac9ceed162331a3b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуш блащак, польша, сша, великопольское воеводство, ввс сша, нато
В мире, Мариуш Блащак, Польша, США, Великопольское воеводство, ВВС США, НАТО
16:21 07.11.2022 (обновлено: 16:54 07.11.2022)
Польша расширит базу ВВС США в центре страны
Глава Минобороны Блащак: Польша расширяет базу ВВС США в Великопольском воеводстве
ВАРШАВА, 7 ноя - РИА Новости. Польша расширяет базу ВВС США в Повидзе (Великопольское воеводство, центральная часть страны), сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Очередная инвестиция в базу в Повидзе. На этот раз инвестиция предназначена для воздушных сил Соединенных Штатов. В Повидзе расквартирована боевая авиационная бригада Соединенных Штатов, вооруженная ударными вертолетами Apache. Для этих вертолетов в течение нескольких лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов с одной стороны, с другой стороны топливная база, чтобы вертолеты могли действовать из Повидза, чтобы могли поддерживать польские силы и силу Североатлантического союза", - сказал Блащак.
Он отметил, что это не первая польская инвестиция в данную американскую базу. "В июне с послом США
Марком Бжезиньским в Повидзе мы начинали строительство склада боеприпасов. Так что, можно сказать, что Повидз становится военным комплексом, который готовится поддерживать польские силы и силы НАТО
на восточном фланге Североатлантического союза", - сказал польский министр.
По последней информации, в настоящее время в Польше расквартировано более 10 тысяч американских военнослужащих.
В свою очередь посол Бжезиньский заявил, что данная американская база "будет иметь все, что нужно для того, чтобы ВВС были готовы к проведения воздушных операций в Польше". "Будут дополнительные объекты, здания, оснащение, машины - все размещено в одном месте", - сказал он.
Дипломат также рассказал, что на территории базы построят крупный топливный склад. "Проект склада топлива значительного объема - на 1,5 миллиона, которого хватит, для того, чтобы обеспечить топливом целую бронетанковую бригаду сухопутных сил США", - сказал он.
Бжезиньский уточнил, что всего в Польше планируется более 100 инвестиций в инфраструктуру для американской армии. "Эти два инвестиционных проекта и еще более 100 планируемых в Польше в ближайшие несколько десятилетий, сэкономят нам ценное время", - сказал он.
По словам дипломата, такие инвестиции в инфраструктуру "создают возможность для определенной эластичности со стороны США, чтобы увеличить присутствие в Польше".