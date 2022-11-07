https://ria.ru/20221107/vvs-1829709034.html

Польша расширит базу ВВС США в центре страны

Польша расширит базу ВВС США в центре страны - РИА Новости, 07.11.2022

Польша расширит базу ВВС США в центре страны

Польша расширяет базу ВВС США в Повидзе (Великопольское воеводство, центральная часть страны), сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:21

2022-11-07T16:21

2022-11-07T16:54

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мариуш блащак

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ВАРШАВА, 7 ноя - РИА Новости. Польша расширяет базу ВВС США в Повидзе (Великопольское воеводство, центральная часть страны), сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Очередная инвестиция в базу в Повидзе. На этот раз инвестиция предназначена для воздушных сил Соединенных Штатов. В Повидзе расквартирована боевая авиационная бригада Соединенных Штатов, вооруженная ударными вертолетами Apache. Для этих вертолетов в течение нескольких лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов с одной стороны, с другой стороны топливная база, чтобы вертолеты могли действовать из Повидза, чтобы могли поддерживать польские силы и силу Североатлантического союза", - сказал Блащак.Он отметил, что это не первая польская инвестиция в данную американскую базу. "В июне с послом США Марком Бжезиньским в Повидзе мы начинали строительство склада боеприпасов. Так что, можно сказать, что Повидз становится военным комплексом, который готовится поддерживать польские силы и силы НАТО на восточном фланге Североатлантического союза", - сказал польский министр.По последней информации, в настоящее время в Польше расквартировано более 10 тысяч американских военнослужащих.В свою очередь посол Бжезиньский заявил, что данная американская база "будет иметь все, что нужно для того, чтобы ВВС были готовы к проведения воздушных операций в Польше". "Будут дополнительные объекты, здания, оснащение, машины - все размещено в одном месте", - сказал он.Дипломат также рассказал, что на территории базы построят крупный топливный склад. "Проект склада топлива значительного объема - на 1,5 миллиона, которого хватит, для того, чтобы обеспечить топливом целую бронетанковую бригаду сухопутных сил США", - сказал он.Бжезиньский уточнил, что всего в Польше планируется более 100 инвестиций в инфраструктуру для американской армии. "Эти два инвестиционных проекта и еще более 100 планируемых в Польше в ближайшие несколько десятилетий, сэкономят нам ценное время", - сказал он.По словам дипломата, такие инвестиции в инфраструктуру "создают возможность для определенной эластичности со стороны США, чтобы увеличить присутствие в Польше".

https://ria.ru/20221105/pomosch-1829379768.html

https://ria.ru/20221030/oruzhie-1827881340.html

https://ria.ru/20221105/polsha-1829404393.html

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в мире, мариуш блащак, польша, сша, великопольское воеводство, ввс сша, нато