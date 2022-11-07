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ВТБ получил наивысший рейтинг НКР - РИА Новости, 07.11.2022
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ВТБ получил наивысший рейтинг НКР
ВТБ получил наивысший рейтинг НКР - РИА Новости, 07.11.2022
ВТБ получил наивысший рейтинг НКР
Банк ВТБ (ПАО) получил наивысший кредитный рейтинг ААА.ru со стабильным прогнозом от рейтингового агентства НКР, таким образом, на сегодняшний день банк... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:45
2022-11-07T16:45
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) получил наивысший кредитный рейтинг ААА.ru со стабильным прогнозом от рейтингового агентства НКР, таким образом, на сегодняшний день банк обладает наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале от трех крупнейших рейтинговых агентств, включенных в реестр Банка России – АКРА, НКР и Эксперт РА, сообщает пресс-служба банка."Рейтинг отражает лидирующие позиции ВТБ в ключевых сегментах российского банковского рынка, высокую степень диверсификации бизнеса, а также очень высокую вероятность экстраординарной поддержки со стороны государства. Рейтинги НКР используются в широком регуляторном периметре Банка России, правительства РФ, иных компаний и организаций", - говорится в пресс-релизе.По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, наивысший уровень рейтинга, присвоенный агентством НКР в дополнение к уже имеющимся рейтингам, подчеркивает абсолютную надежность и кредитоспособность ВТБ."Рассчитываем на долгосрочное плодотворное сотрудничество с агентством", - сказал Пьянов, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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новости компаний - экономика, втб, россия
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Россия
16:45 07.11.2022
 

ВТБ получил наивысший рейтинг НКР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) получил наивысший кредитный рейтинг ААА.ru со стабильным прогнозом от рейтингового агентства НКР, таким образом, на сегодняшний день банк обладает наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале от трех крупнейших рейтинговых агентств, включенных в реестр Банка России – АКРА, НКР и Эксперт РА, сообщает пресс-служба банка.
"Рейтинг отражает лидирующие позиции ВТБ в ключевых сегментах российского банковского рынка, высокую степень диверсификации бизнеса, а также очень высокую вероятность экстраординарной поддержки со стороны государства. Рейтинги НКР используются в широком регуляторном периметре Банка России, правительства РФ, иных компаний и организаций", - говорится в пресс-релизе.
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По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, наивысший уровень рейтинга, присвоенный агентством НКР в дополнение к уже имеющимся рейтингам, подчеркивает абсолютную надежность и кредитоспособность ВТБ.
"Рассчитываем на долгосрочное плодотворное сотрудничество с агентством", - сказал Пьянов, слова которого цитирует пресс-служба банка.
 
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