https://ria.ru/20221107/veteran-1829733835.html

Госдума 8 ноября рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев

Госдума 8 ноября рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 07.11.2022

Госдума 8 ноября рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев

Госдума РФ 8 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект, предлагающий установить статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в добровольческие... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:26

2022-11-07T17:26

2022-11-07T17:44

специальная военная операция на украине

общество

александр жуков

россия

госдума рф

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Госдума РФ 8 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект, предлагающий установить статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Также в первом чтении завтра будет рассмотрен законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий в отношении тех, кто поступил в созданные по решению органов госвласти Российской Федерации добровольческие формирования в ходе специальной военной операции", - сказал Жуков в ходе пресс-подхода по итогам Совета Думы.Кроме того, проект предлагает установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшим инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации."Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Авторами законопроекта стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20221105/shoygu-1829301659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр жуков, россия, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии