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Госдума 8 ноября рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев
Госдума 8 ноября рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 07.11.2022
Госдума 8 ноября рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев
Госдума РФ 8 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект, предлагающий установить статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в добровольческие... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:26
2022-11-07T17:26
2022-11-07T17:44
специальная военная операция на украине
общество
александр жуков
россия
госдума рф
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Госдума РФ 8 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект, предлагающий установить статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Также в первом чтении завтра будет рассмотрен законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий в отношении тех, кто поступил в созданные по решению органов госвласти Российской Федерации добровольческие формирования в ходе специальной военной операции", - сказал Жуков в ходе пресс-подхода по итогам Совета Думы.Кроме того, проект предлагает установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшим инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации."Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Авторами законопроекта стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20221105/shoygu-1829301659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр жуков, россия, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Жуков, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
17:26 07.11.2022 (обновлено: 17:44 07.11.2022)
Госдума 8 ноября рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев
Госдума 8 ноября рассмотрит проект о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в СВО
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Госдума РФ 8 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект, предлагающий установить статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Также в первом чтении завтра будет рассмотрен законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий в отношении тех, кто поступил в созданные по решению органов госвласти Российской Федерации добровольческие формирования в ходе специальной военной операции", - сказал Жуков в ходе пресс-подхода по итогам Совета Думы.
Кроме того, проект предлагает установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшим инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.
"Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Авторами законопроекта стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
и спикер Госдумы Вячеслав Володин
.