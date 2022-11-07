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Летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Ташкенте
Летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Ташкенте - РИА Новости, 07.11.2022
Летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Ташкенте
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Ташкент утром в понедельник перенаправили в другой узбекистанский город – Навои – из-за сильного ветра в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T06:54
2022-11-07T06:54
2022-11-07T06:58
москва
ташкент
узбекистан
boeing 787
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Ташкент утром в понедельник перенаправили в другой узбекистанский город – Навои – из-за сильного ветра в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы."Из-за неблагоприятных погодных условий борт Boeing-787 Uzbekistan Airways, выполнявший рейс по маршруту Москва-Ташкент, в 6.00 (4.00 мск) ушел на запасной аэродром в Навои. Причина – сдвиг ветра", - сказал собеседник агентства. Посадка в Навои прошла в штатном режиме.Он добавил, что сейчас аэропорт столицы Узбекистана принимает и отправляет воздушные суда в штатном режиме.
https://ria.ru/20220117/samolet-1768197948.html
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москва, ташкент, узбекистан, boeing 787
Москва, Ташкент, Узбекистан, Boeing 787
06:54 07.11.2022 (обновлено: 06:58 07.11.2022)
Летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Ташкенте
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways не смог сесть в Ташкенте из-за сильного ветра