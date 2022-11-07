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На экоактивистов, обливших картину Ван Гога супом, завели дело - РИА Новости, 07.11.2022
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На экоактивистов, обливших картину Ван Гога супом, завели дело
На экоактивистов, обливших картину Ван Гога супом, завели дело - РИА Новости, 07.11.2022
На экоактивистов, обливших картину Ван Гога супом, завели дело
Римская прокуратура начала расследование в связи с очередной акцией экоактивистов, которые в минувшую пятницу облили овощным супом картину Винсента Ван Гога... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:36
2022-11-07T15:58
винсент ван гог
клод моне
лондон
рим
италия
в мире
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РИМ, 7 ноя – РИА Новости. Римская прокуратура начала расследование в связи с очередной акцией экоактивистов, которые в минувшую пятницу облили овощным супом картину Винсента Ван Гога "Сеятель" на выставке в итальянской столице, сообщило агентство askanews.В отношении подозреваемых завели дело о порче, повреждении и незаконном использовании объектов культурного наследия. Санкция соответствующей статьи предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет.Картина Ван Гога была под защитным стеклом и накануне вернулась в экспозицию популярной выставки в римском Палаццо Бонапарте. На фотографиях с места происшествия запечатлены три участницы нападения - облив картину супом, активистки пытались приклеить себя к стене, на которой висело произведение искусства.Итальянские СМИ ранее сообщали, что устроители выставки готовились к возможному нападению и усилили меры безопасности. Посетителям было запрещено проносить сумки и рюкзаки, однако одна из активисток спрятала консервную банку в кармане брюк. Их действия осудил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, который заявил, что исполнители преступлений против предметов искусства должны преследоваться по закону.Экоактивисты в Риме уже неоднократно устраивали перекрытия автомагистралей, вызывая гнев простых граждан. Последняя такая акция произошла на прошлой неделе на кольцевой автодороге и закончилась тем, что автолюбители растащили молодых людей по обочинам.В последнее время активисты постоянно устраивают в европейских музеях акции с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества Letzte Generation забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. В испанском музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.
https://ria.ru/20221105/kartiny-1829380853.html
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винсент ван гог, клод моне, лондон, рим, италия, в мире
Винсент Ван Гог, Клод Моне, Лондон, Рим, Италия, В мире
15:36 07.11.2022 (обновлено: 15:58 07.11.2022)
 
На экоактивистов, обливших картину Ван Гога супом, завели дело

Римская прокуратура завела дело на экоактивистов, обливших картину Ван Гога супом

© AFP 2022 / Ansa/StringerАктивисты Ultima Generazione у облитой супом картины Винсента Ван Гога "Сеятель"
Активисты Ultima Generazione у облитой супом картины Винсента Ван Гога Сеятель - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / Ansa/Stringer
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РИМ, 7 ноя – РИА Новости. Римская прокуратура начала расследование в связи с очередной акцией экоактивистов, которые в минувшую пятницу облили овощным супом картину Винсента Ван Гога "Сеятель" на выставке в итальянской столице, сообщило агентство askanews.
В отношении подозреваемых завели дело о порче, повреждении и незаконном использовании объектов культурного наследия. Санкция соответствующей статьи предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет.
Картина Ван Гога была под защитным стеклом и накануне вернулась в экспозицию популярной выставки в римском Палаццо Бонапарте. На фотографиях с места происшествия запечатлены три участницы нападения - облив картину супом, активистки пытались приклеить себя к стене, на которой висело произведение искусства.
Итальянские СМИ ранее сообщали, что устроители выставки готовились к возможному нападению и усилили меры безопасности. Посетителям было запрещено проносить сумки и рюкзаки, однако одна из активисток спрятала консервную банку в кармане брюк. Их действия осудил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, который заявил, что исполнители преступлений против предметов искусства должны преследоваться по закону.
Экоактивистки приклеили себя к рамам картин Франсиско Гойи в музее Прадо - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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Экоактивисты в Риме уже неоднократно устраивали перекрытия автомагистралей, вызывая гнев простых граждан. Последняя такая акция произошла на прошлой неделе на кольцевой автодороге и закончилась тем, что автолюбители растащили молодых людей по обочинам.
В последнее время активисты постоянно устраивают в европейских музеях акции с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества Letzte Generation забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. В испанском музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.
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