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В Одессе вандалы осквернили памятник Суворову - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/vandalizm-1829613425.html
В Одессе вандалы осквернили памятник Суворову
В Одессе вандалы осквернили памятник Суворову - РИА Новости, 07.11.2022
В Одессе вандалы осквернили памятник Суворову
Вандалы осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:49
2022-11-07T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Одессе продолжают атаки на памятники (эпохи. — Прим. ред.) Российской империи. Сегодня набросили петлю на монумент полководца Александра Суворова", — говорится в публикации.Злоумышленники не оставляют попыток осквернить памятник основательнице Одессы, российской императрице Екатерине II. На прошлой неделе неизвестные надели на голову монумента красный колпак, а в руку ей вложили петлю. В воскресенье памятник после серии актов вандализма оградили деревянным забором. Позже, как пишут украинские СМИ, его накрыли черным пакетом.После начала российской специальной военной операции памятник российской императрице обливали краской, наносили на него оскорбительные надписи.В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, положивший начало демонтажу памятников, связанных с советской историей, и переименованию улиц в городах страны. В последнее время власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Киев на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. По его словам, Россия хочет видеть Украину дружественным государством, которое не пытается запретить русский язык и культуру.
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в мире, украина, одесса, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:49 07.11.2022 (обновлено: 12:17 07.11.2022)
 
В Одессе вандалы осквернили памятник Суворову

"Страна.ua": в Одессе вандалы набросили петлю на шею памятнику Суворову

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"В Одессе продолжают атаки на памятники (эпохи. — Прим. ред.) Российской империи. Сегодня набросили петлю на монумент полководца Александра Суворова", — говорится в публикации.
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
Вчера, 18:10
Памятник Екатерине II в Одессе готовят к демонтажу, сообщили СМИ
Злоумышленники не оставляют попыток осквернить памятник основательнице Одессы, российской императрице Екатерине II. На прошлой неделе неизвестные надели на голову монумента красный колпак, а в руку ей вложили петлю. В воскресенье памятник после серии актов вандализма оградили деревянным забором. Позже, как пишут украинские СМИ, его накрыли черным пакетом.
После начала российской специальной военной операции памятник российской императрице обливали краской, наносили на него оскорбительные надписи.
В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, положивший начало демонтажу памятников, связанных с советской историей, и переименованию улиц в городах страны. В последнее время власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Киев на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. По его словам, Россия хочет видеть Украину дружественным государством, которое не пытается запретить русский язык и культуру.
Камни на месте уничтоженного обелиска Родина-мать в мемориальном сквере города Николаева - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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