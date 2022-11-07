11:49 07.11.2022 (обновлено: 12:17 07.11.2022)
В Одессе вандалы осквернили памятник Суворову
"Страна.ua": в Одессе вандалы набросили петлю на шею памятнику Суворову
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"В Одессе продолжают атаки на памятники (эпохи. — Прим. ред.) Российской империи. Сегодня набросили петлю на монумент полководца Александра Суворова", — говорится в публикации.
Злоумышленники не оставляют попыток осквернить памятник основательнице Одессы, российской императрице Екатерине II. На прошлой неделе неизвестные надели на голову монумента красный колпак, а в руку ей вложили петлю. В воскресенье памятник после серии актов вандализма оградили деревянным забором. Позже, как пишут украинские СМИ, его накрыли черным пакетом.
После начала российской специальной военной операции памятник российской императрице обливали краской, наносили на него оскорбительные надписи.
В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, положивший начало демонтажу памятников, связанных с советской историей, и переименованию улиц в городах страны. В последнее время власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Киев на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. По его словам, Россия хочет видеть Украину дружественным государством, которое не пытается запретить русский язык и культуру.