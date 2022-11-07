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В Сети напомнили фон дер Ляйен о Минских соглашениях после слов об Украине - РИА Новости, 07.11.2022
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В Сети напомнили фон дер Ляйен о Минских соглашениях после слов об Украине
В Сети напомнили фон дер Ляйен о Минских соглашениях после слов об Украине - РИА Новости, 07.11.2022
В Сети напомнили фон дер Ляйен о Минских соглашениях после слов об Украине
Пользователи Twitter напомнили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен о невыполнении Украиной Минских соглашений после ее публикации о... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:04
2022-11-07T11:45
в мире
урсула фон дер ляйен
джо байден
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter напомнили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен о невыполнении Украиной Минских соглашений после ее публикации о разработке пакета финансовой помощи для страны в 2023 году.Комментаторов возмутили слова главы ЕК о готовности Евросоюза быть на стороне Киева столько, сколько потребуется."Замечательно. А что насчет самой Европы? Кто этой зимой будет на нашей стороне?" — поинтересовался adrianistancu."Вы один из худших лидеров ЕС на моей памяти. Просто ужасно", — пожаловался DanVMaul."В настоящей демократии меня спросили бы перед тем, как растрачивать мои деньги", — посетовал GeromanAT."Ежедневное напоминание о том, что мы хотим видеть вас за решеткой", — отметил Reinhold511.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829561708.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, джо байден, украина, европа, донбасс, евросоюз, twitter, нато
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Украина, Европа, Донбасс, Евросоюз, Twitter, НАТО
11:04 07.11.2022 (обновлено: 11:45 07.11.2022)
 
В Сети напомнили фон дер Ляйен о Минских соглашениях после слов об Украине

Пользователи Twitter пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о поддержке Украины

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter напомнили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен о невыполнении Украиной Минских соглашений после ее публикации о разработке пакета финансовой помощи для страны в 2023 году.
Комментаторов возмутили слова главы ЕК о готовности Евросоюза быть на стороне Киева столько, сколько потребуется.
"Что случилось с Минскими соглашениями, Урсула?" — прокомментировал Alfa_Bonacci.
"Замечательно. А что насчет самой Европы? Кто этой зимой будет на нашей стороне?" — поинтересовался adrianistancu.
Ограждение вокруг Капитолия - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
08:31
Республиканцы меньше заинтересованы в войне на Украине, заявил эксперт
"Вы один из худших лидеров ЕС на моей памяти. Просто ужасно", — пожаловался DanVMaul.

"Прекрасно. Больше денег для отмывания. Сколько вам должны будут заплатить?" — задался вопросом aki_agato.

"В настоящей демократии меня спросили бы перед тем, как растрачивать мои деньги", — посетовал GeromanAT.
"Ежедневное напоминание о том, что мы хотим видеть вас за решеткой", — отметил Reinhold511.
На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Власти Украины заявили о намерении вступить в ЕС в 2024 году
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенДжо БайденУкраинаЕвропаДонбассЕвросоюзTwitterНАТО
 
 
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