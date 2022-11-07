https://ria.ru/20221107/ursula-1829593932.html

В Сети напомнили фон дер Ляйен о Минских соглашениях после слов об Украине

В Сети напомнили фон дер Ляйен о Минских соглашениях после слов об Украине - РИА Новости, 07.11.2022

В Сети напомнили фон дер Ляйен о Минских соглашениях после слов об Украине

Пользователи Twitter напомнили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен о невыполнении Украиной Минских соглашений после ее публикации о... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:04

2022-11-07T11:04

2022-11-07T11:45

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter напомнили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен о невыполнении Украиной Минских соглашений после ее публикации о разработке пакета финансовой помощи для страны в 2023 году.Комментаторов возмутили слова главы ЕК о готовности Евросоюза быть на стороне Киева столько, сколько потребуется."Замечательно. А что насчет самой Европы? Кто этой зимой будет на нашей стороне?" — поинтересовался adrianistancu."Вы один из худших лидеров ЕС на моей памяти. Просто ужасно", — пожаловался DanVMaul."В настоящей демократии меня спросили бы перед тем, как растрачивать мои деньги", — посетовал GeromanAT."Ежедневное напоминание о том, что мы хотим видеть вас за решеткой", — отметил Reinhold511.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829561708.html

https://ria.ru/20221106/evrosoyuz-1829539598.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, джо байден, украина, европа, донбасс, евросоюз, twitter, нато