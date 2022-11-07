11:04 07.11.2022 (обновлено: 11:45 07.11.2022)
В Сети напомнили фон дер Ляйен о Минских соглашениях после слов об Украине
Пользователи Twitter пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о поддержке Украины
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter напомнили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен о невыполнении Украиной Минских соглашений после ее публикации о разработке пакета финансовой помощи для страны в 2023 году.
Комментаторов возмутили слова главы ЕК о готовности Евросоюза быть на стороне Киева столько, сколько потребуется.
"Что случилось с Минскими соглашениями, Урсула?" — прокомментировал Alfa_Bonacci.
"Замечательно. А что насчет самой Европы? Кто этой зимой будет на нашей стороне?" — поинтересовался adrianistancu.
"Вы один из худших лидеров ЕС на моей памяти. Просто ужасно", — пожаловался DanVMaul.
"Прекрасно. Больше денег для отмывания. Сколько вам должны будут заплатить?" — задался вопросом aki_agato.
"В настоящей демократии меня спросили бы перед тем, как растрачивать мои деньги", — посетовал GeromanAT.
"Ежедневное напоминание о том, что мы хотим видеть вас за решеткой", — отметил Reinhold511.
На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.