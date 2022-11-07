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Американские СМИ сообщили о плане Украины по "захвату Крыма" - РИА Новости, 08.11.2022
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Американские СМИ сообщили о плане Украины по "захвату Крыма"
Американские СМИ сообщили о плане Украины по "захвату Крыма" - РИА Новости, 08.11.2022
Американские СМИ сообщили о плане Украины по "захвату Крыма"
Администрация Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма, пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-07T21:19
2022-11-08T01:27
политика
владимир зеленский
украина
россия
республика крым
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Администрация Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма, пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.Как отмечается в статье, ответственной по этому вопросу назначили представителя президента Украины по Крыму Тамилу Ташеву. При этом в Киеве отказались назвать точные сроки разработки плана.Ранее украинский лидер неоднократно заявлял о желании захватить российский полуостров и "поехать туда, чтобы увидеть море".Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в регионе с нетерпением ждут Зеленского и обеспечат ему "специальное помещение с трехразовым питанием и услугами нарколога". По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, украинский президент сможет приехать только в автомобиле для перевозки военных преступников. Парламентарий напомнил, что Крым был, есть и останется частью России, а все попытки агрессии в отношении региона будут жестко пресекаться.
https://ria.ru/20221104/krym-1829258527.html
украина
россия
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политика, владимир зеленский, украина, россия, республика крым
Политика, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Республика Крым
21:19 07.11.2022 (обновлено: 01:27 08.11.2022)
 
Американские СМИ сообщили о плане Украины по "захвату Крыма"

Daily Beast: администрация президента Украины Зеленского готовит план по захвату Крыма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Администрация Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма, пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.
Как отмечается в статье, ответственной по этому вопросу назначили представителя президента Украины по Крыму Тамилу Ташеву. При этом в Киеве отказались назвать точные сроки разработки плана.
Ранее украинский лидер неоднократно заявлял о желании захватить российский полуостров и "поехать туда, чтобы увидеть море".
Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в регионе с нетерпением ждут Зеленского и обеспечат ему "специальное помещение с трехразовым питанием и услугами нарколога". По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, украинский президент сможет приехать только в автомобиле для перевозки военных преступников. Парламентарий напомнил, что Крым был, есть и останется частью России, а все попытки агрессии в отношении региона будут жестко пресекаться.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияРеспублика Крым
 
 
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