https://ria.ru/20221107/ukraina-1829809660.html
Американские СМИ сообщили о плане Украины по "захвату Крыма"
Американские СМИ сообщили о плане Украины по "захвату Крыма" - РИА Новости, 08.11.2022
Американские СМИ сообщили о плане Украины по "захвату Крыма"
Администрация Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма, пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-07T21:19
2022-11-07T21:19
2022-11-08T01:27
политика
владимир зеленский
украина
россия
республика крым
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Администрация Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма, пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.Как отмечается в статье, ответственной по этому вопросу назначили представителя президента Украины по Крыму Тамилу Ташеву. При этом в Киеве отказались назвать точные сроки разработки плана.Ранее украинский лидер неоднократно заявлял о желании захватить российский полуостров и "поехать туда, чтобы увидеть море".Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в регионе с нетерпением ждут Зеленского и обеспечат ему "специальное помещение с трехразовым питанием и услугами нарколога". По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, украинский президент сможет приехать только в автомобиле для перевозки военных преступников. Парламентарий напомнил, что Крым был, есть и останется частью России, а все попытки агрессии в отношении региона будут жестко пресекаться.
https://ria.ru/20221104/krym-1829258527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир зеленский, украина, россия, республика крым
Политика, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Республика Крым
21:19 07.11.2022 (обновлено: 01:27 08.11.2022)
Американские СМИ сообщили о плане Украины по "захвату Крыма"
Daily Beast: администрация президента Украины Зеленского готовит план по захвату Крыма