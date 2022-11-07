https://ria.ru/20221107/ukraina-1829809660.html

Американские СМИ сообщили о плане Украины по "захвату Крыма"

Американские СМИ сообщили о плане Украины по "захвату Крыма" - РИА Новости, 08.11.2022

Американские СМИ сообщили о плане Украины по "захвату Крыма"

Администрация Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма, пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-07T21:19

2022-11-07T21:19

2022-11-08T01:27

политика

владимир зеленский

украина

россия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Администрация Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма, пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.Как отмечается в статье, ответственной по этому вопросу назначили представителя президента Украины по Крыму Тамилу Ташеву. При этом в Киеве отказались назвать точные сроки разработки плана.Ранее украинский лидер неоднократно заявлял о желании захватить российский полуостров и "поехать туда, чтобы увидеть море".Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в регионе с нетерпением ждут Зеленского и обеспечат ему "специальное помещение с трехразовым питанием и услугами нарколога". По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, украинский президент сможет приехать только в автомобиле для перевозки военных преступников. Парламентарий напомнил, что Крым был, есть и останется частью России, а все попытки агрессии в отношении региона будут жестко пресекаться.

https://ria.ru/20221104/krym-1829258527.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, украина, россия, республика крым