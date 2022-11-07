https://ria.ru/20221107/ukraina-1829762102.html

Суд на Украине приговорил бывшую крымскую чиновницу к 12 годам тюрьмы

Суд на Украине приговорил бывшую крымскую чиновницу к 12 годам тюрьмы - РИА Новости, 07.11.2022

Суд на Украине приговорил бывшую крымскую чиновницу к 12 годам тюрьмы

Суд на Украине приговорил к 12 годам лишения свободы экс-чиновницу министерства экономического развития Крыма, сообщили в понедельник в Службе безопасности... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:21

2022-11-07T18:21

2022-11-07T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

львовская область

служба безопасности украины

республика крым

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105977/88/1059778849_0:1343:2000:2468_1920x0_80_0_0_d047c8c5c4eb531afb6d04d1b86696e9.jpg

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 12 годам лишения свободы экс-чиновницу министерства экономического развития Крыма, сообщили в понедельник в Службе безопасности Украины."По материалам СБУ к реальному сроку лишения свободы на 12 лет осуждена чиновница так называемого "министерства экономического развития республики Крым", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, задержали экс-чиновницу, имя которой не называется, в апреле этого года во Львовской области при попытке выехать с Украины в Белоруссию. "Установлено, что, занимая в 2014-2021 годах руководящую должность в "министерстве экономического развития" так называемого "правительства" аннексированного Крыма, чиновница принимала участие в подготовке управленческих решений. Галицкий районный суд Львова признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - добавили в ведомстве.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"

https://ria.ru/20220928/rybin-1819890089.html

украина

россия

львовская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, львовская область, служба безопасности украины, республика крым, ситуация в днр и лнр