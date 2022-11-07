Суд на Украине приговорил бывшую крымскую чиновницу к 12 годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил к 12 годам тюрьмы экс-сотрудницу Минэкономразвития Крыма
Западная Украина, город Львов. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 12 годам лишения свободы экс-чиновницу министерства экономического развития Крыма, сообщили в понедельник в Службе безопасности Украины.
"По материалам СБУ к реальному сроку лишения свободы на 12 лет осуждена чиновница так называемого "министерства экономического развития республики Крым", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, задержали экс-чиновницу, имя которой не называется, в апреле этого года во Львовской области при попытке выехать с Украины в Белоруссию. "Установлено, что, занимая в 2014-2021 годах руководящую должность в "министерстве экономического развития" так называемого "правительства" аннексированного Крыма, чиновница принимала участие в подготовке управленческих решений. Галицкий районный суд Львова признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - добавили в ведомстве.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"