Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль заявил о переводе национализированных предприятий на военные рельсы - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829730232.html
Шмыгаль заявил о переводе национализированных предприятий на военные рельсы
Шмыгаль заявил о переводе национализированных предприятий на военные рельсы - РИА Новости, 07.11.2022
Шмыгаль заявил о переводе национализированных предприятий на военные рельсы
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о переводе пяти национализированных предприятий, среди которых "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Мотор Сич", на военные рельсы,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:18
2022-11-07T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
укрнафта
укртатнафта
мотор сич
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155274/74/1552747484_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_286dc53b5b860683463ac71898af1225.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о переводе пяти национализированных предприятий, среди которых "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Мотор Сич", на военные рельсы, по его словам, они должны работать круглосуточно для потребностей страны.Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор", акции перейдут в собственность государству. Глава СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что активы предприятий переданы в управление минобороны и могут быть возвращены владельцам после окончания действия военного положения."Эти пять предприятий должны в полной мере обеспечивать оборонные потребности нашей страны в военное время. Подчеркну, они стратегически важные, производят продукцию, которая критично необходима для нужд обороны и сил нашей армии, а также энергетического сектора. Эти предприятия должны работать 24 на 7 для потребностей страны. Мы говорим о переводе их на военные рельсы", - сказал Шмыгаль во время брифинга. По его словам, предприятия, которые на данный момент работают, получат больше заказов и гарантий от государства, те, которые не работали, будут запускаться.
https://ria.ru/20221102/natsionalizatsiya-1828703565.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155274/74/1552747484_9:0:809:600_1920x0_80_0_0_f51d14d7a86b514d6e2e11ff87836f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, украина, укрнафта, укртатнафта, мотор сич, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Укрнафта, Укртатнафта, Мотор Сич, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:18 07.11.2022
 
Шмыгаль заявил о переводе национализированных предприятий на военные рельсы

Премьер Украины Шмыгаль заявил о переводе национализированных компаний на военные рельсы

© UkrnaftaЗаправочная станция компании "Укрнафта"
Заправочная станция компании Укрнафта
© Ukrnafta
Заправочная станция компании "Укрнафта" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о переводе пяти национализированных предприятий, среди которых "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Мотор Сич", на военные рельсы, по его словам, они должны работать круглосуточно для потребностей страны.
Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор", акции перейдут в собственность государству. Глава СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что активы предприятий переданы в управление минобороны и могут быть возвращены владельцам после окончания действия военного положения.
"Эти пять предприятий должны в полной мере обеспечивать оборонные потребности нашей страны в военное время. Подчеркну, они стратегически важные, производят продукцию, которая критично необходима для нужд обороны и сил нашей армии, а также энергетического сектора. Эти предприятия должны работать 24 на 7 для потребностей страны. Мы говорим о переводе их на военные рельсы", - сказал Шмыгаль во время брифинга. По его словам, предприятия, которые на данный момент работают, получат больше заказов и гарантий от государства, те, которые не работали, будут запускаться.
Судостроительный завод Залив в Керчи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 16:01Специальная военная операция на Украине
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраинаУкрнафтаУкртатнафтаМотор СичСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала