https://ria.ru/20221107/ukraina-1829730232.html
Шмыгаль заявил о переводе национализированных предприятий на военные рельсы
Шмыгаль заявил о переводе национализированных предприятий на военные рельсы - РИА Новости, 07.11.2022
Шмыгаль заявил о переводе национализированных предприятий на военные рельсы
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о переводе пяти национализированных предприятий, среди которых "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Мотор Сич", на военные рельсы,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:18
2022-11-07T17:18
2022-11-07T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
укрнафта
укртатнафта
мотор сич
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о переводе пяти национализированных предприятий, среди которых "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Мотор Сич", на военные рельсы, по его словам, они должны работать круглосуточно для потребностей страны.Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор", акции перейдут в собственность государству. Глава СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что активы предприятий переданы в управление минобороны и могут быть возвращены владельцам после окончания действия военного положения."Эти пять предприятий должны в полной мере обеспечивать оборонные потребности нашей страны в военное время. Подчеркну, они стратегически важные, производят продукцию, которая критично необходима для нужд обороны и сил нашей армии, а также энергетического сектора. Эти предприятия должны работать 24 на 7 для потребностей страны. Мы говорим о переводе их на военные рельсы", - сказал Шмыгаль во время брифинга. По его словам, предприятия, которые на данный момент работают, получат больше заказов и гарантий от государства, те, которые не работали, будут запускаться.
https://ria.ru/20221102/natsionalizatsiya-1828703565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, украина, укрнафта, укртатнафта, мотор сич, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Укрнафта, Укртатнафта, Мотор Сич, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шмыгаль заявил о переводе национализированных предприятий на военные рельсы
Премьер Украины Шмыгаль заявил о переводе национализированных компаний на военные рельсы