17:01 07.11.2022 (обновлено: 17:02 07.11.2022)
СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием
СБУ задержала блогера, публиковавшего фото последствий обстрелов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании в Запорожье блогера, который публиковал фото и видео последствий обстрелов города и сотрудничал с украинским блогером Анатолием Шарием.
По информации спецслужбы, в Запорожье задержали блогера, "работавшего на Telegram-канал Шария". В СБУ утверждают, что подозреваемый передавал информацию о последствиях ударов по городу.
"Он создал специальную интернет-платформу, где обнародовал фото - и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий. Сведения из информресурса "подхватывали" представители спецслужб РФ. Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал Шарий для наполнения собственного Telegram-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
В СБУ отметили, что в отношении задержанного открыто уголовное производство по статье "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины". Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.