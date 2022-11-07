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СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием - РИА Новости, 07.11.2022
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СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием
СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием - РИА Новости, 07.11.2022
СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием
Служба безопасности Украины заявила о задержании в Запорожье блогера, который публиковал фото и видео последствий обстрелов города и сотрудничал с украинским... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:01
2022-11-07T17:02
в мире
анатолий шарий
украина
россия
запорожье
служба безопасности украины
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании в Запорожье блогера, который публиковал фото и видео последствий обстрелов города и сотрудничал с украинским блогером Анатолием Шарием.По информации спецслужбы, в Запорожье задержали блогера, "работавшего на Telegram-канал Шария". В СБУ утверждают, что подозреваемый передавал информацию о последствиях ударов по городу."Он создал специальную интернет-платформу, где обнародовал фото - и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий. Сведения из информресурса "подхватывали" представители спецслужб РФ. Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал Шарий для наполнения собственного Telegram-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.В СБУ отметили, что в отношении задержанного открыто уголовное производство по статье "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины". Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829632492.html
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в мире, анатолий шарий, украина, россия, запорожье, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Анатолий Шарий, Украина, Россия, Запорожье, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
17:01 07.11.2022 (обновлено: 17:02 07.11.2022)
 
СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием

СБУ задержала блогера, публиковавшего фото последствий обстрелов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании в Запорожье блогера, который публиковал фото и видео последствий обстрелов города и сотрудничал с украинским блогером Анатолием Шарием.
По информации спецслужбы, в Запорожье задержали блогера, "работавшего на Telegram-канал Шария". В СБУ утверждают, что подозреваемый передавал информацию о последствиях ударов по городу.
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"Он создал специальную интернет-платформу, где обнародовал фото - и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий. Сведения из информресурса "подхватывали" представители спецслужб РФ. Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал Шарий для наполнения собственного Telegram-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
В СБУ отметили, что в отношении задержанного открыто уголовное производство по статье "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины". Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.
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В миреАнатолий ШарийУкраинаРоссияЗапорожьеСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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