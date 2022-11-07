https://ria.ru/20221107/ukraina-1829724498.html

СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием

СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием - РИА Новости, 07.11.2022

СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Запорожье блогера, который публиковал фото и видео последствий обстрелов города и сотрудничал с украинским... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:01

2022-11-07T17:01

2022-11-07T17:02

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании в Запорожье блогера, который публиковал фото и видео последствий обстрелов города и сотрудничал с украинским блогером Анатолием Шарием.По информации спецслужбы, в Запорожье задержали блогера, "работавшего на Telegram-канал Шария". В СБУ утверждают, что подозреваемый передавал информацию о последствиях ударов по городу."Он создал специальную интернет-платформу, где обнародовал фото - и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий. Сведения из информресурса "подхватывали" представители спецслужб РФ. Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал Шарий для наполнения собственного Telegram-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.В СБУ отметили, что в отношении задержанного открыто уголовное производство по статье "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины". Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829632492.html

https://ria.ru/20221101/podozrenie-1828448682.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анатолий шарий, украина, россия, запорожье, служба безопасности украины, вооруженные силы украины